К медикам обратились девушка-подросток и 2 взрослые женщины. Им оказывают всю необходимую помощь в Перемышлянской и Турковской больницах.

Ранее На Львовщине 9-летний мальчик попал в реанимацию после укуса змеи

Что известно о пострадавших

Одна из пострадавших – 34-летняя львовянка. Змея укусила ее в палец правой стопы . Женщину госпитализировали в Перемышлянскую центральную районную больницу.

. Женщину госпитализировали в Перемышлянскую центральную районную больницу. Впоследствии спасателям сообщили, что в приемное отделение Турковской больницы поступила 13-летняя девочка из села Свидник. Пресмыкающееся укусило ее в левую голень .

. Вечером в ту же больницу госпитализировали еще одну женщину, 51-летнюю жительницу села Карпатское. Ей поставили диагноз – укус змеи в правую пятку.

Что делать при встрече с пресмыкающимся

Львовские спасатели призвали жителей области быть осторожными во время путешествий на природу. Если таки увидели пресмыкающегося – не паникуйте и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. Отправляясь в лес, выбирайте высокую и плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.



Что делать, если укусила змея / Данные: Минздрава / Инфографика 24 канала