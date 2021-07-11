До медиків звернулися дівчина-підліток та 2 дорослі жінки. Їм надають усю необхідну допомогу в Перемишлянській та Турківській лікарнях.

Раніше На Львівщині після укусу змії 9-річний хлопчик потрапив у реанімацію

Що відомо про потерпілих

Одна з потерпілих – 34-річна львів'янка. Змія вкусила її у палець правої стопи. Жінку госпіталізували у Перемишлянську центральну районну лікарню.

Жінку госпіталізували у Перемишлянську центральну районну лікарню. Згодом рятувальників повідомили, що у приймальне відділення Турківської лікарні поступила 13-річна дівчинка із села Свидник. Плазун вкусив її у ліву гомілку.

Ввечері у ту ж саму лікарню госпіталізували ще одну жінку, 51-річну мешканку села Карпатське. Їй поставили діагноз – укус змії у праву п'ятку.

Що робити при зустрічі із плазуном

Львівські рятувальники закликали мешканців області бути обережними під час мандрівок на природу. Якщо таки побачили плазуна – не панікуйте й не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. Вирушаючи у ліс, обирайте високе та щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.



Що робити, якщо вкусила змія / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу