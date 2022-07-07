Об этом рассказали в Командовании Сил специальных операций ВС Украины. Они опубликовали уникальные фотографии Змеиного, освободившегося от россиян.

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"С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин. После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции", – написали военные.



Руина на острове Змеиный / Фото ССО ВСУ

Как прошла проверка территорий

Первыми на острове работали инженеры. Они расчищали проход от мин и ловушек для остальной группы. Когда вышли на плато Змеиного, осмотрели местность, зафиксировали данные о технике оккупантов, вооружении и материально-технических средствах.

Сводная группа установила сине-желтые флаги на разных частях острова. Кроме этого, здесь развевалось знамя 73-го центра специального назначения ССО Украины.

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Во время того как украинцы работали на Змеином, захватчики начали маневрировать поблизости. После выполнения всех задач сводная группа вернулась на материковую часть Украины, а россияне ударили ракетами по острову. К счастью, все украинцы остались невредимыми и вернулись на базу.

Операцию спланировали и координировали командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Именно защитники этого центра составляли большую часть сводной группы. Также привлекли инженеров 59-й отдельной мотопехотной бригады, бойцов ГУР МО и 801 отдельный отряд ВМС Украины.



Защитник возле транспорта российских убийц / Фото ССО ВСУ



Украинский защитник на украинском Змеином / Фото ССО ВСУ



Флаг, установленный на острове / Фото ССО ВСУ



Побережье Змеиного / Фото ССО ВСУ

Продолжают обстрел

По информации оперативного командования "Юг", на рассвете, 7 июля, россияне осуществляли на Змеином разведку. Они ударили по территории двумя ракетами воздушного базирования. Известно, что захватчики сильно повредили причал.

Обратите внимание – сине-желтый флаг на Змеином: смотрите видео