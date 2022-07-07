Детали зачистки острова Змеиный сообщили в Одесском городском совете. Там отметили, что задание выполняли подразделения спецназначения.

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По состоянию на сейчас подтверждено уничтожение примерно 30 единиц вражеской техники. Также наши бойцы обнаружили заброшенную амуницию и сплошные руины, как привычный след "русского мира".

Как символ победы и возрождения из этих стран, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее,

– пояснили в Одесском городском совете.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что на государственном флаге, который украинские воины подняли на острове Змеиный, оставили надпись с напоминанием оккупантам, что остров Змеиный – это Украина.

Украинский флаг взвился над змеиным / Фото ГПСУ

Освобождение змеиного: главное

30 июня стало известно о ракетных и артиллерийских ударах ВСУ по врагу. Появилась информация, что россияне понесли значительные потери и начали бежать. Впоследствии это подтвердил главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный. Он обнародовал видео, на котором была видна атака по россиянам на острове.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что после побега российских оккупантов со Змеиного в результате атаки ВСУ – Одесская область полностью освобождена от захватчиков.

Однако в самой россии подали эту информацию как "жест доброй воли". Эту практику Кремль применяет уже второй раз. Ранее подобную риторику российские пропагандисты озвучивали относительно ухода с Севера.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поздравил украинцев и поблагодарил за освобождение острова украинскую разведку, бойцов "Альфы", артиллеристов, летчиков армейской авиации и Воздушных сил, командование "Александрия".

Зеленский пояснил, что:

остров Змеиный – это стратегический пункт и его освобождение значительно меняет ситуацию в Черном море;

это еще не гарантирует безопасность и не гарантирует, что враг не вернется, однако значительно ограничивает действия оккупантов.

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