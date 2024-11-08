Однако от него почти ничего не осталось. Об этом рассказал офицер 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Арчи" в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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Россия хочет прорваться к стратегически важным позициям на Харьковщине

"Арчи" рассказал, что российская армия пытается удержать свои позиции на северных подступах к Волчанску, где сейчас идут активные боевые действия.

ВСУ продолжают контролировать большинство территории Волчанска. То, что от него остались. Обстрелы и атаки со стороны российских войск пока не прекращаются. Российские подразделения сосредоточены на штурмах, стремясь прорваться к стратегически важным позициям на Харьковщине. По состоянию на сегодня ситуация под контролем ВСУ,

– рассказал военный.

По его словам, на это направление россияне перебрасывают недавно мобилизованные ресурсы, в частности, и войска из тыловых частей.

"Они перешли к тактике малых штурмовых групп для захвата новых позиций. Так они пытаются избежать значительных потерь, но такие атаки становятся менее результативными из-за активного сопротивления ВСУ", – отметил военный.

Он рассказал, что россияне хотят пробиться за пределы реки Волчья для того, чтобы потом накопить ресурсы и продолжить свои штурмовые действия на Харьковском направлении. Тем самым они стремятся создать плацдарм для успешного прорыва и на Купянском направлении.

То есть Волчанск пока остается важным местом ведения боевых действий,

– подытожил офицер.