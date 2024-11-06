Однако украинские защитники продолжают сдерживать врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Оперативно-тактической группировки "Харьков" Евгения Романова в эфире телемарафона.

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Какая ситуация в Волчанске

В Волчанске продолжаются тяжелые бои. Они идут в полностью разрушенном городе. Украинские военнослужащие продолжают вести там оборону,

– рассказал спикер ОТГ "Харьков".

По его словам, на территории Харьковской области российские захватчики усилили использование авиации, нанося удары по украинским военным как управляемыми бомбами, так и неуправляемыми авиационными ракетами. Бои ведутся на руинах домов.

Таким образом оккупанты пытаются уничтожить оборонительные позиции наших военных. Также обычно после таких авиаударов россияне заводят пополнение, поскольку во время штурмов в Волчанске они теряют большое количество личного состава.

К слову, пограничники Краматорского отряда показали, как сейчас выглядит Волчанск. На кадрах видно масштабные разрушения. Повсюду развалившиеся здания и густой дым. По словам бойцов, от города остались только руины – видео по ссылке.