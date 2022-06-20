Об этом 24 каналу сказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса. Он также считает, что здесь еще играет "китайский фактор".

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Я думаю, что здесь еще играет китайский фактор. Казахстан играет очень важную роль для Китая и они это понимают. Следовательно, они имеют возможность говорить то, что говорят,

– сказал Куса.

И добавил, что Казахстан уже давно не зависим от России, как это было в 1990-х годах. На их территории сосредоточен капитал и западных стран: французских, американских, итальянский, а также российских, в т.ч.

"Поэтому они понимают свое геостратегическое транзитное расположение в Центральной Азии и этим играют. Они понимают, что в любом случае Россия им ничего не может сделать , поэтому они пытаются выделиться в своей внешней политике из других постсоветских стран", - подчеркнул эксперт .

Поэтому, по его мнению, пока Россия и Казахстан не выработают какого-либо формата сосуществования, не по схеме "клиент – патрон", а именно на равных условиях (то есть то, чего требует Казахстан) это соперничество между ними будет только наращиваться.

Повлияет ли это противостояние на войну

Эксперт по международной политике считает, что, безусловно, россияне хотели бы распространить свое военное присутствие в Казахстане.

"Здесь, я думаю, Китай будет против любого подобного расширения. Поэтому, я думаю, речь Токаева это, в частности, был сигнал со стороны Пекина", – добавил Куса.

Однако это "недоразумение" между Россией и Казахстаном особо никак не отразится на вторжении в Украину, подытожил специалист.

Последние громкие заявления Токаева Путину

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев удалился в открытую конфронтацию с российским диктатором Путиным. От России начали отворачиваться "союзники", в поддержку которых они так надеялись.

Недавно президент Казахстана прямо перед Путиным отказался признавать легитимность так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он открыто назвал их квазиреспубликами и заверил, что никакого признания от Казахстана они не получат.

Также президент Казахстана считает, что попытки "некоторых лиц" в России приписать себе "спасение Казахстана" от состоявшихся в январе 2022 года протестов ошибочны. Он заявил, что россиянам в ноги никто кланяться не собирается.

Кроме того, он напомнил путинским пропагандистам, что в Казахстан зашел ограниченный контингент ОДКБ, в котором Россия – даже не лидер, а просто один из участников.

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