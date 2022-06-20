Про це 24 каналу сказав експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він також вважає, що тут ще відіграє "китайський чинник".

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Я думаю, що тут ще грає китайський фактор. Казахстан грає дуже важливу роль для Китаю і вони це розуміють. Відтак вони мають можливість говорити те, що говорять,

– сказав Куса.

І додав, що Казахстан вже давно не є залежним від Росії, як це було у 1990-х роках. На їхній території зосереджено капітал і західних країн: французьких, американських, італійський, а також російських, зокрема.

"Тому вони розуміють своє геостратегічне транзитне розташування в Центральній Азії і цим грають. Вони розуміюють, що у будь-якому разі Росія їм нічого не може зробити, тому вони намагаються виокремитись в своїй зовнішній політиці з-поміж інших пострадянських країн", – наголосив експерт.

Тож, на його думку, поки Росія та Казахстан не вироблять якогось формату співіснування, не за схемою "клієнт – патрон", а саме на рівних умовах (тобто те, чого й вимагає Казахстан) це суперництво між ними буде лише нарощуватись.

Чи вплине це протистояння на війну

Експерт з міжнародної політики вважає, що безумовно, росіяни б хотіли поширити свою військову присутність в Казахстані.

"Отут, я думаю, Китай буде проти будь-якого подібного розширення. Тому, я думаю, промова Токаєва це, зокрема, був сигнал з боку Пекіну", – додав Куса.

Однак це "непорозуміння" між Росією та Казахстаном особливо ніяк не вплине на вторгнення в Україну, підсумував фахівець.

Останні гучні заяви Токаєва Путіну

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пішов у відкриту конфронтацію з російським диктатором Путіним. Від Росії почали відвертатися "союзники", на підтримку яких вони так сподівалися.

Нещодавно президент Казахстану просто перед Путіним відмовився визнавати легітимність так званих "ДНР" та "ЛНР". Він відкрито назвав їх квазіреспубліками та запевнив, що жодного визнання від Казахстану вони не отримають.

Також президент Казахстану вважає, що спроби "деяких осіб" у Росії приписати собі "порятунок Казахстану" від протестів, які відбулися у січні 2022 року, помилковими. Він заявив, що росіянам у ноги ніхто кланятися не збирається.

Крім цього, він нагадав путінським пропагандистам, що в Казахстан зайшов обмежений контингент ОДКБ, в якому Росія – навіть не лідер, а просто один з учасників.

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