Про це 24 каналу сказав експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він також вважає, що тут ще відіграє "китайський чинник".
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Я думаю, що тут ще грає китайський фактор. Казахстан грає дуже важливу роль для Китаю і вони це розуміють. Відтак вони мають можливість говорити те, що говорять,
– сказав Куса.
І додав, що Казахстан вже давно не є залежним від Росії, як це було у 1990-х роках. На їхній території зосереджено капітал і західних країн: французьких, американських, італійський, а також російських, зокрема.
"Тому вони розуміють своє геостратегічне транзитне розташування в Центральній Азії і цим грають. Вони розуміюють, що у будь-якому разі Росія їм нічого не може зробити, тому вони намагаються виокремитись в своїй зовнішній політиці з-поміж інших пострадянських країн", – наголосив експерт.
Тож, на його думку, поки Росія та Казахстан не вироблять якогось формату співіснування, не за схемою "клієнт – патрон", а саме на рівних умовах (тобто те, чого й вимагає Казахстан) це суперництво між ними буде лише нарощуватись.
Чи вплине це протистояння на війну
Експерт з міжнародної політики вважає, що безумовно, росіяни б хотіли поширити свою військову присутність в Казахстані.
"Отут, я думаю, Китай буде проти будь-якого подібного розширення. Тому, я думаю, промова Токаєва це, зокрема, був сигнал з боку Пекіну", – додав Куса.
Однак це "непорозуміння" між Росією та Казахстаном особливо ніяк не вплине на вторгнення в Україну, підсумував фахівець.
Останні гучні заяви Токаєва Путіну
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пішов у відкриту конфронтацію з російським диктатором Путіним. Від Росії почали відвертатися "союзники", на підтримку яких вони так сподівалися.
- Нещодавно президент Казахстану просто перед Путіним відмовився визнавати легітимність так званих "ДНР" та "ЛНР". Він відкрито назвав їх квазіреспубліками та запевнив, що жодного визнання від Казахстану вони не отримають.
- Також президент Казахстану вважає, що спроби "деяких осіб" у Росії приписати собі "порятунок Казахстану" від протестів, які відбулися у січні 2022 року, помилковими. Він заявив, що росіянам у ноги ніхто кланятися не збирається.
- Крім цього, він нагадав путінським пропагандистам, що в Казахстан зайшов обмежений контингент ОДКБ, в якому Росія – навіть не лідер, а просто один з учасників.
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