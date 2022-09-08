Британцы публикуют фото официальной резиденции Букингемского дворца, над которым появилась радуга. Люди увидели в этом хороший знак.
На тему Елизавете II стало хуже: все, что известно сейчас
Британцы начали сходиться в Букингемский дворец. Они молились о королеве.
Радуга 8 сентября / Фото
о Mel Parkinson
Королева умерла в возрасте 96 лет
Смерть Елизаветы II
Вечером 8 сентября по Киевскому времени стало известно о смерти королевы. Об этом сообщили на официальной странице королевской семьи.
Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра,
– рассказала семья.
Обратите внимание – как ухудшалось состояние британской королевы: смотрите видео