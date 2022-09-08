Британцы публикуют фото официальной резиденции Букингемского дворца, над которым появилась радуга. Люди увидели в этом хороший знак.

На тему Елизавете II стало хуже: все, что известно сейчас

Британцы начали сходиться в Букингемский дворец. Они молились о королеве.



Радуга 8 сентября / Фото Elliott Jacob Stockdale



Люди под Букингемским дворцом / Фото Elliott Jacob Stockdale



Двойная радуга / Фото Luigi Benitez



Британцы молились о здоровье королевы / Фото о Mel Parkinson

Королева умерла в возрасте 96 лет.

Смерть Елизаветы II

Вечером 8 сентября по Киевскому времени стало известно о смерти королевы. Об этом сообщили на официальной странице королевской семьи.

Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем. Король и королева останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра,

– рассказала семья.

Обратите внимание – как ухудшалось состояние британской королевы: смотрите видео