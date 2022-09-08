Британці публікують фото офіційної резиденції Букінгемського палацу, над яким з'явилася веселка. Люди вбачали у цьому добрий знак.
До теми Єлизаветі II стало гірше: все, що відомо зараз
Британці почали сходитися до Букінгемського палацу. Вони молилися за королеву.
Веселка 8 вересня / Фото
о Mel Parkinson
Королева померла у віці 96 років / Фото
Смерть Єлизавети II
Ввечері 8 вересня за Київським часом стало відомо про смерть королеви. Про це повідомили на офіційній сторінці королівської родини.
Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра,
– розповіла родина.
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