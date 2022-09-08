Британці публікують фото офіційної резиденції Букінгемського палацу, над яким з'явилася веселка. Люди вбачали у цьому добрий знак.

До теми Єлизаветі II стало гірше: все, що відомо зараз

Британці почали сходитися до Букінгемського палацу. Вони молилися за королеву.



Веселка 8 вересня / Фото Elliott Jacob Stockdale



Люди під Букінгемським палацом / Фото Elliott Jacob Stockdale



Подвійна веселка / Фото Luigi Benitez



Британці молились за здоров'я королеви / Фото Mel Parkinson

Королева померла у віці 96 років / Фото Lanterna

Смерть Єлизавети II

Ввечері 8 вересня за Київським часом стало відомо про смерть королеви. Про це повідомили на офіційній сторінці королівської родини.

Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра,

– розповіла родина.

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