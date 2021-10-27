Так, печально известная Ольга Скабеева заявила, что "скифское золото" лежало в русской земле, следовательно, принадлежит России. Решению Нидерландов передать золото в Киев она посвятила часть своей пропагандистской передачи.

Напомним Суд Амстердама постановил передать "скифское золото" Украине

"Зеленский – главный скиф, кукарекающий в твиттере"

С самого начала своего рассказа Ольга Скабеева отметила, что золото – "наше, крымское". Бесценная коллекция, как она подчеркнула, сотни лет лежала в "русской, крымской земле". Решение амстердамского суда она назвала "русофобским и чисто политическим".

То, как украинские власти прокомментировали выигрыш в суде, Скабеева высмеяла. К примеру, Владимира Зеленского назвала "главным скифом". Заявление же, которое он написал, она назвала претенциозным.

Главный украинский скиф, ну то есть Зеленский, уже кукарекает в твиттере, что это только начало и первая имиджевая победа над агрессором,

– сказала пропагандистка.

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Реакция российских пропагандистов на решение суда Амстердама: смотрите видео

Главное о возвращении "скифского золота" в Украину

Выставку из экспонатов сформировали в 2013 году – ценности отвезли на показ сначала в Германию, а в феврале 2014 – в Амстердам.

Экспозиция должна была продлиться до августа 2014 года, однако в результате войны на Донбассе и оккупации Крыма драгоценности оставили в Нидерландах.

Там заявили, что вопрос, кому именно возвращать ценности – Украине или подконтрольным России музейщикам в Крыму – должен решить суд.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама решил, что коллекцию, попавшую в местный музей до аннексии Крыма Россией, нужно вернуть в Киев. Но с этим решением не согласились крымские музеи и подали апелляцию.

26 октября суд Амстердама окончательно постановил вернуть золото Киеву.

Скифское золото вернется в Украину / Инфографика 24 канала