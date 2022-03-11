Об ужасной ситуации в Золотом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что обстрелы практически не останавливаются.

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Местным жителям не стоит выходить из укрытий

Есть окна по 10 – 20 минут. А потом снова,

– написал Гайдай.

Из-за мощной интенсивности обстрелов невозможно установить количество пострадавших. На фото из Золотого видно, что дома сильно повреждены. Снаряды прилетают прямо в жилой сектор: у многих построек нет части крыш, выбиты окна и во дворах воронки от взрывов

Смотрите ужасные фото из Золотого / Фото Сергея Гайдая:

Ночью оккупанты обстреливали Северодонецк

В ночь на 11 марта оккупанты обстреливали Северодонецк. В городе известно о по меньшей мере 2 раненых. От действий врага пострадали Лисичанск, Кременная и Рубежное.

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Тем временем ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине: