Об ужасной ситуации в Золотом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что обстрелы практически не останавливаются.
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Местным жителям не стоит выходить из укрытий
Есть окна по 10 – 20 минут. А потом снова,
– написал Гайдай.
Из-за мощной интенсивности обстрелов невозможно установить количество пострадавших. На фото из Золотого видно, что дома сильно повреждены. Снаряды прилетают прямо в жилой сектор: у многих построек нет части крыш, выбиты окна и во дворах воронки от взрывов
Смотрите ужасные фото из Золотого / Фото Сергея Гайдая:
Ночью оккупанты обстреливали Северодонецк
В ночь на 11 марта оккупанты обстреливали Северодонецк. В городе известно о по меньшей мере 2 раненых. От действий врага пострадали Лисичанск, Кременная и Рубежное.
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