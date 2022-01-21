Сайт 24 канала собрал хронологию ключевых событий и важнейшие комментарии об ужасной трагедии в пансионате "Золотое время".

К теме Пожар в доме престарелых в Харькове: все, что известно – фото, видео

Как развивались события

21 января 2021 года в 15:03 на втором этаже пансионата "Золотое время" (улица Нижняя Гиевская, 150-б) вспыхнул пожар. Он охватил площадь 100 квадратных метров.

В Харькове горел дом престарелых: первое видео с места событий

Жители соседних домов вызвали пожарных и скорую помощь и начали спасать жителей пансионата. Многих пришлось выносить на руках, потому что они были лежачими. На момент прибытия первой пожарной бригады огонь уже уничтожил внутренние помещения и вырвался в окна и на крышу здания.



Пожарные потушили пожар в пансионате / Фото ГСЧС

Пожар удалось обуздать в 16:53 усилиями 50 спасателей, которые привлекли 13 единиц спецтехники.

В доме находились 33 человека, из них 15 погибли и 11 получили травмы (9 были госпитализированы). Через четыре дня, 25 января, в больнице умер один из пострадавших. Медики заявили, что 80-летний мужчина не имел ожогов или других повреждений, а умер от стресса.

Ужасные подробности от очевидцев о пожаре в Харькове: смотрите видео

Кто погиб при пожаре: полный список

Женщины

Панченко Валентина Николаевна (79 лет),

Звягинцева Вера Сергеевна (83 года),

Орищенко Любовь Алексеевна (82 года),

Мандригель Галина Михайловна (70 лет),

Дмитренко Анна Ивановна (71 год),

Палант Ирина Семеновна (85 лет),

Постовна Любовь Федоровна (80 лет),

Песина Елена,

Юрченко Ольга.

Мужчины

Мартыненко Георгий Михайлович (79 лет),

Давыденко Павел Иванович (74 года),

Гробов Федор Иванович (78 лет),

Панин Виктор Семенович (80 лет),

Чернов Николай Анатольевич (74 года),

Телегун Федор Викторович (91 год).

Причина пожара

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство из-за нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к гибели людей.

Причины пожара устанавливает усиленная следственно-оперативная группа: видео Нацполіції

Изначально рассматривались три версии возгорания:

поджог (занос постороннего огня);

неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами;

замыкание электросети.

Важно. Впоследствии следствие установило, что причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами, а именно – с переносными обогревателями.

Подозреваемых – четверо



Задержание подозреваемого / Фото Харьковской областной прокуратуры

Полиция задержала 4 человек, причастных к деятельности пансионата. Киевский райсуд Харькова постановил взять их под стражу на 60 суток без права внесения залога (позже срок задержания продлили). Это граждане Украины:

Славик Акопян , владелец дома, который сдавал его в аренду под пансионат;

, владелец дома, который сдавал его в аренду под пансионат; Вячеслав Кравченко , арендатор дома;

, арендатор дома; Ольга Кравченко , жена Вячеслава, директор пансионата;

, жена Вячеслава, директор пансионата; Игорь Мирончук, администратор пансионата, руководил его работой, но при этом не был там официально трудоустроен.

Пансионат работал нелегально

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что пансионат "Золотое время" не фигурирует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов. Кроме того, электро- и газоснабжение там подключено без специальных разрешений.

Раньше это был обычный жилой двухэтажный дом, который переоборудовали под пансионат. На его окнах были решетки, поэтому люди не смогли выбраться из помещения и задохнулись во время пожара. На месте событий не было ни одного огнетушителя.

Почему не удалось спасти людей



Спасатели на месте трагедии / Фото ГСЧС

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой объяснил, почему не удалось избежать жертв. Две главные причины:

быстрое распространение огня;

люди, которые находились на 2 этаже, были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

Реакция властей

Событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский приказал срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин пожара.

Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил соболезнования родным и близким людей, погибших или пострадавших в результате пожара, и созвал срочное заседание правительства. На заседании создали государственную комиссию для выяснения причин трагедии. Шмыгаль также поручил провести в Украине проверки пожарной безопасности в учреждениях размещения – гостиницах, пансионатах, хостелах и домах пожилых людей.

В Харькове 22 января объявили траур по погибшим.

Реакция мира

Соболезнования Украине в связи с трагедией первыми выразили:

генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич ;

; президент Польши Анджей Дуда ;

; министерство иностранных дел Турции.

Показания соседей: там были порностудии и секты…



Скорая помощь забирает пострадавших / Фото ГСЧС

Первой подняла шум из-за пожара женщина, находившаяся рядом, вспомнила очевидица Лена. Она заверила, что персонал пансионата не вызвал пожарных, а начал эвакуацию людей, поэтому пожарные машины приехали с опозданием.

Другая соседка – Ксения – рассказала подробности:

Мы выносили людей. Это парализованные, лежачие... Молодые ребята из ДЦП. Выносили голых, только в памперсах. Это было ужасно! Они в дыму, черные,

– рассказала Ксения.

По ее словам, соседи своими машинами подъезжали к горящему дому и в них заносили пострадавших, чтобы те хоть как-то согрелись, а потом отвозили в собственные дома.

Ксения добавила, что пансионат работал примерно год, однако он якобы официально не оформлен, а до этого "там размещались порностудии, секты и чего здесь только не было".

Детали о пансионате: "европейский образец" и "топовое предложение"

Дом для пожилых людей "Золотое время" работал неофициально, тем не менее имел свой сайт и страницу в фейсбуке, которые уже вечером после трагедии стали недоступными.

Пансионат также размещал свои визитки на различных специализированных ресурсах.

Так, в справочнике Spravkus.com указано, что будто "Золотое время" – пансионат европейского образца, где его жителям, в том числе и людям с инвалидностью, предлагают квалифицированную медицинскую помощь и заботу, а компетентный персонал заботится о больных деменцией, болезнями Альцгеймера или Паркинсона, помогает в реабилитации после травм, инфаркта или инсульта.

В описании также отмечается, что в пансионате царит теплая домашняя атмосфера и комфортные условия проживания. Регулярно проводится уборка и кварцевание для здорового микроклимата. Доступны палаты с размещением от 1 до 5 коек. Жильцам предлагают вкусное диетическое питание по режиму.

На другом сайте – Пансіони UA – "Золотое время" обозначен маркировкой "топовое предложение". И указана стоимость проживания: для 1 человека – 450 гривен за сутки или 6 тысяч гривен в месяц. Однако впоследствии стало известно, что средняя стоимость пребывания в пансионате стоила около 15 тысяч гривен.

Зеленский в Харькове



Владимир Зеленский прилетел в Харьков / Фото офиса Президента

22 января в Харьков прибыл Владимир Зеленский. Он побывал на месте трагедии, пообщался там с журналистами и отметил, что проверки дают шокирующие результаты.

Только за сутки на Харьковщине нашли 6 похожих объектов. Надо по всей стране найти подобные заранее, а не в такие трагические моменты, когда потеряны 15 человек,

– сказал Зеленский.

В Харькове президент также посетил пострадавших, которых госпитализировали в хоспис клинической больницы №17, принял участие в совещании госкомиссии по расследованию причин пожара и подписал указ об объявлении 23 января общенациональным днем траура.

Владимир Зеленский в Харькове на месте пожара

Допрос пострадавших: компенсация – 4 миллиона гривен



Подозреваемый Вячеслав Кравченко в суде / Фото

Харьковская областная прокуратура завершила досудебное расследование в июне 2021 года и направила в суд обвинительный акт в отношении 4 задержанных лиц, причастных к пожару в пансионате.

7 октября начались допросы пострадавших – родственников погибших.

Первой отвечала Марьяна Панина, потерявшая отца. Он находился в пансионате с сентября 2020 года с оплатой 5500 гривен ежемесячно.

Деньги передавали во время посещения, за уплату я расписывалась в журнале. В холле на первом этаже огнетушителя не было,

– сказала Панина.

Потом слово взяла Алла Запольская. Она устроила своего 90-летнего отца в пансионат за три дня до трагедии – 19 января.

Он там пробыл 19, 20, 21 января. Написали список, что надо купить: 100 перчаток, памперсы... Меня удивило, для чего клеенка – он же ходячий, не лежачий. Купила разного на тысячи полторы...

– сообщила Запольская.

Третий пострадавший – Валерий Чернов, потерявший отца, нашел информацию о пансионате в интернете. Погибший находился там с декабря 2020 года, за него семья платила 6500 гривен в месяц. Договор с печатью о пребывании папы Валерия в пансионате подписала Ольга Кравченко.

5 января на день рождения Чернов видел отца в последний раз. За несколько дней до трагедии разговаривал с ним по телефону. Потерпевший требует компенсацию 4 миллиона гривен – по миллиону с каждого подозреваемого.

Процесс продолжается...



Судебное слушание / Фото "Суспільного"

13 января 2022 года харьковский суд завершил допрос потерпевших и начал допрос свидетелей.

Первой отвечала санитарка пансионата Елена Саламандра. Она опознала троих из четырех обвиняемых, но отметила, что никаких распоряжений от них не получала. О работе заведения докладывала Игорю Мирончуку, которого считала администратором.

Допросы следующих свидетелей назначены на 24 февраля. Четверо обвиняемых как минимум до этой даты будут находиться под стражей.

Сайт 24 канала продолжает следить за развитием событий по делу о пожаре в "Золотом времени".