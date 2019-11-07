"Золотое Эльдорадо": существует ли на самом деле страна несметного богатства

Эльдорадо – загадочная империя, богатая золотом и драгоценными камнями. В течение нескольких тысяч лет отважные путешественники пытаются отгадать тайну и найти эту "потерянную страну".

Об этой стране существуют десятки легенд и мифов, которые побуждают отважных исследователей к многонедельным экспедициям в неизвестных и порой опасных местностях. Веками жадные до богатства люди отправлялись на поиски неизведанной империи, эти путешествия каждый раз завершались неудачей. Ученые не покладая рук пытались найти истину в многочисленных историях о "золотой стране", но не смогли этого сделать и до сих пор.

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Как и когда возник миф об Эльдорадо?

Сначала источником мифа об этой стране стали рассказы туземцев южной Колумбии. Они утверждали, что среди местных племен был распространен необычный ритуал во время коронации вождя. Его тело обмазывали смолой или глиной, а тогда осыпали чистым золотом.

Церемония якобы проходила в высокогорном районе Анд, возле кратера потухшего вулкана. После этого ритуала вождь заходил в воды озера Гуатавита, где смывал с себя драгоценный металл, а остальные индейцы бросали в озеро драгоценности и ритуальные предметы.



Озеро Гуатавита в Колумбии

Такие рассказы, конечно же, усилили желание конкистадоров к легкому обогащению. Желающих найти переполненное золотом озеро и присвоить чужое сокровище было множество.

Первые поисковые экспедиции "золотой страны"

После открытия Америки мифы о богатствах индейцев усилили новые повествования. Один из членов группы Франциска Писарро – Орлеано – интерпретировал рассказы индейцев и распространил в Европе легенду о чудесной "золотой стране". Он подробно обрисовал величие и богатство королевского дворца и утверждал, что здешний король полностью озолотился, а перед сном смывал с себя драгоценную пыль.

Франциско Писарро – испанский конкистадор, современной столицы Перу

В 1535 году на поиски невиданных земель отправилась первая экспедиция. Страну искали в Венесуэле между реками Амазонка и Ориноко. Тем не менее, все эти старания завершились неудачей.

Через два года Гонсало Хименес де Кесада, по прозвищу "рыцарь Эльдорадо", который впоследствии основал столицу Колумбии – Боготу, якобы нашел знаменитое ритуальное озеро. На дне водоема и действительно были драгоценности, однако, по мнению испанцев, их было слишком мало.

Неоправданные ожидания относительно несметного богатства медленно притушили желание конкистадоров к продолжению поисков мифической страны, и они сосредоточились на том, чтобы присвоить то, что не было спрятано. Но наиболее жадные или же доверчивые не прекращали попыток.

Еще в течение 250 лет время от времени конкистадоры пытались обрести утраченную легендарную землю, а также несколько раз осушить озеро, чтобы достать оттуда все драгоценности. Одна из таких попыток завершилась трагедией, из-за обвала берегов во время проведения работ погибло большое количество нанятых индейцев.

Новые детали в деле о поиске "легендарной земли"

Мифы о стране, переполненной золотом, не были в то время чем-то новым. О целых "золотых островах" писали еще древние философы. Сперва – Плиний, в последствии – Птоломей.

Потом географы начали описывать не один, а ряд островов, где на отважных путешественников ждут несметные богатства. Однако были ли эти свидетельства достоверными или же лишь неоправданными мечтами исследователей – остается загадкой.

К популяризации легенды об Эльдорадо присоединился и Христофор Колумб. После открытия Америки он прибыл на новые земли и уверял, что туземцы в этих местностях имеют огромный запас золота, и такого богатства он еще в жизни не видел.

Христофор Колумб – человек, открывший Америку

Интересные факты об открытии Америки:

Христофор Колумб – первооткрыватель Америки был вполне убежден, что добрался до восточного побережья Азии, хотя на самом деле находился примерно за 15 тысяч километров от него.

7 лет понадобилось Колумбу для того, чтобы убедить короля и королеву Испании в необходимости проведения этой экспедиции.

Колумб познакомил европейцев с ранее неизвестными продуктами. Со своей экспедиции он привез кукурузу, помидоры и картофель. Однако в Америке благодаря Колумбу появился виноград.

После тщетных поисков "золотой империи", мечтатели начали придумывать объяснения своим неудачным экспедициям. Распространенной была легенда, что индейцы, увидевшие жадность конкистадоров к драгоценностям, собрали все свое сокровище и перенесли его в сокровенное место. Где-то среди лесов Амазонки, в непроходимых джунглях они возродили утраченное Эльдорадо, и там "золотая страна" существует еще и до сих пор.



Леса Амазонки

Сторонниками такой теории вляются и современные исследователи, или же искатели приключений, которые и сейчас организуют экспедиции в малоизученные районы этого региона с надеждой все-таки отыскать потерянную империю или же просто утолить свою любознательность.

Усиленное внимание к тайне "золотой страны" в XXI веке

В 21 веке об открытии Эльдорадо заявили вновь. Исследователям удалось с помощью сервиса Google Earth обнаружить около 200 остатков земляных зданий в верхней части Амазонки, вблизи границы Боливии с Бразилией. Археологи датировали руины двухсотыми годами нашей эры.



Остатки страны Эльдорадо: фото с Google Earth

Такое открытие породило предположение, что вблизи Амазонки существовала развитая цивилизация еще до племени инков. Однако, действительно ли найденные остатки города и являются затерянным Эльдорадо, никто утверждать не спешил. Несметное богатство, которое изображено в легендах, найти так и не удалось.

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Остается лишь гадать о том, существовали ли сокровища на самом деле. Возможно, индейцы и действительно смогли так хорошо их перепрятать, что ни одному исследователю протяжении 500 лет не удалось их найти. И эта страна и до сих пор где-то существует, защищенная непроходимыми джунглями Амазонки.