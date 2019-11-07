"Золоте Ельдорадо": чи існує насправді країна незліченного багатства

Ельдорадо – загадкова імперія, багата золотом та дорогоцінним камінням. Протягом декількох тисяч років відважні мандрівники намагаються відгадати таємницю та віднайти цю "загублену державу".

Про цю країну існують десятки легенд і міфів, які спонукають відважних дослідників до багатотижневих експедицій у невідомих і подекуди небезпечних місцевостях. Століттями жадібні до багатства люди відправлялися на пошуки незвіданої імперії, ці подорожі щоразу завершувалися невдачею. Науковці не покладаючи рук намагалися знайти істину в численних історіях про "золоту країну", але не змогли цього зробити й до сьогодні.

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Як і коли виник міф про Ельдорадо?

Спершу джерелом міфу про цю країну стали розповіді тубільців південної Колумбії. Вони стверджували, що серед місцевих племен був поширений незвичайний ритуал під час коронації вождя. Його тіло обмазували смолою або глиною, а тоді обсипали чистим золотом.

Церемонія нібито відбувалася у високогірному районі Анд, біля кратера згаслого вулкана. Після цього ритуалу вождь заходив у води озера Гуатавіта, де змивав із себе дорогоцінний метал, а решта індіанців вкидали в озеро коштовності та ритуальні предмети.



Озеро Гуатавіта в Колумбії

Такі оповіді, звісно ж, посилили бажання конкістадорів до легкого збагачення. Охочих знайти переповнене золотом озеро та привласнити чужий скарб було безліч.

Перші пошукові експедиції "золотої країни"

Після відкриття Америки міфи про багатства індіанців підсилили нові оповіді. Один із членів групи Франциска Пісарро – Орлеано – інтерпретував розповіді індіанців та поширив у Європі легенду про дивовижну "золоту країну". Він детально змалював велич та багатство королівського палацу і стверджував, що тутешній король повністю визолочувався, а перед сном змивав із себе дорогоцінний пил.



Франциско Пісарро – іспанський конкістадор, сучасної столиці Перу

У 1535 році на пошуки небачених земель відправилася перша експедиція. Країну шукали у Венесуелі між річками Амазонка та Оріноко. Проте, всі ці старання завершилися невдачею.

Через два роки Гонсало Хіменес де Кесада, на прізвисько "лицар Ельдорадо", який згодом заснував столицю Колумбії – Боготу, нібито віднайшов славнозвісне ритуальне озеро. На дні водойми і справді були коштовності, проте, на думку іспанців, їх було занадто мало.

Невиправдані сподівання щодо незліченного багатства поволі пригасили бажання конкістадорів до продовження пошуків міфічної країни, і вони зосередилися на тому, щоб привласнити те, що не було сховано. Та найбільш жадібні або ж довірливі не припиняли спроб.

Ще упродовж 250 років час від часу конкістадори намагалися віднайти втрачену легендарну землю, а також кілька разів осушити озеро, щоб дістати звідти всі коштовності. Одна з таких спроб завершилася трагедією, через обвал берегів під час проведення робіт загинула велика кількість найнятих індіанців.

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Нові деталі у справі про пошук "легендарної землі"

Міфи про країну, переповнену золотом, не були в той час чимось новим. Про цілі "золоті острови" писали ще стародавні філософи. Спершу – Пліній, згодом – Птоломей.

Потім географи почали описувати не один, а низку островів, де на відважних мандрівників чекають незліченні багатства. Проте чи були ці свідчення достовірними або ж лише невиправданими мріями дослідників – залишається загадкою.

До популяризації легенди про Ельдорадо долучився й Христофор Колумб. Після відкриття Америки він прибув на нові землі та запевняв, що тубільці в цих місцевостях мають величезний запас золота, і такого багатства він ще в житті не бачив.



Христофор Колумб – людина, яка відкрила Америку

Цікаві факти про відкриття Америки:

Христофор Колумб – першовідкривач Америки – був цілком переконаний, що досягну східного узбережжя Азії, хоча насправді знаходився приблизно за 15 тисяч кілометрів від нього.

7 років знадобилося Колумбу для того, щоб переконати короля і королеву в Іспанії в необхідності проведення цієї експедиції.

Колумб познайомив європейців із раніше невідомими продуктами. Зі своєї експедиції він привіз кукурудзу, помідори та картоплю. Натомість в Америці завдяки Колумбу з'явився виноград.

Після марних пошуків "золотої імперії", мрійники почали вигадувати пояснення своїм невдалим експедиціям. Поширеною була легенда, що індіанці, які побачили жадібність конкістадорів до коштовностей, зібрали весь свій скарб та перенесли його в потаємне місце. Десь серед лісів Амазонки, в непрохідних джунглях вони відродили втрачене Ельдорадо, і там "золота країна" існує ще й досі.



Ліси Амазонки

Прихильниками такої теорії є й сучасні дослідники, або ж шукачі пригод, які й зараз організовують експедиції у маловивчені райони цього регіону з надією все–таки відшукати втрачену імперію або ж просто вгамувати свою допитливість.

Посилена увага до таємниці "золотої країни" в ХХІ столітті

У 21 столітті про відкриття Ельдорадо заявили знову. Дослідникам вдалося за допомогою сервісу Google Earth виявити близько 200 залишків земляних будівель у верхній частині Амазонки, поблизу кордону Болівії з Бразилією. Археологи датували руїни двохсотими роками нашої ери.



Залишки країни Ельдорадо: фото з Google Earth

Таке відкриття породило припущення, що поблизу Амазонки існувала розвинена цивілізація ще до племені інків. Проте, чи справді віднайдені залишки міста і є загубленим Ельдорадо, ніхто стверджувати не поспішав. Незліченного багатства, яке змальовано в легендах, віднайти так і не вдалося.

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Залишається лише гадати про те, чи існували скарби насправді. Можливо, індіанці й дійсно змогли так добре їх переховати, що жодному досліднику впродовж 500 років не вдалося їх знайти. І ця країна й досі десь існує, захищена непрохідними джунглями Амазонки.