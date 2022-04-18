Также российские оккупанты повредили несколько домов в Золотом. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 18 апреля.

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По меньшей мере двое убитых российской армией и четверо пострадавших в результате обстрела города Золотое,

– говорится в сообщении.

В результате обстрелов загорелись еще два дома в Камышевахе Попаснянской территориальной общины.

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