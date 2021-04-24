В Черкасской области водитель размахивал пистолетом и стрелял из машины: видео
В городе Золотоноша Черкасской области мужчина ехал за рулем автомобиля и стрелял из пистолета. Полицейским удалось обнаружить его личность благодаря видео, которое выложил в соцсети один из пассажиров.
Источник:Нацполиция в Черкасской области
Инцидент произошел 22 апреля, около 14:30 часов. На следующий день, 23 апреля, полицейские задержали подозреваемого в правонарушении.
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В Золотоноше мужчина за рулем стрелял из пистолета из машины
В Золотоноше местный житель стрелял из пистолета во время того, как управлял автомобилем. Вместе с несколькими пассажирами они проезжали по улицам города.
Отметки с приблизительным временем события и локацией добавил мужчина, который и опубликовал видео стрельбы в инстаграме.
Ролик увидели полицейские, которые и установили причастных к правонарушению лиц.
В Золотоноше мужчина стрелял из пистолета из машины: видео
Правоохранители при осмотре места происшествия изъяли:
- 2 гильзы 9-миллиметрового калибра;
- пистолет;
- автомобиль, на котором передвигались местные жители.
Правоохранители изъяли пистолет у подозреваемого / Фото Нацполиции
Полиция также проверяет причастность мужчин к совершению других преступлений на территории Черкасской области.
Сейчас открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
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