В городе Золотоноша Черкасской области мужчина ехал за рулем автомобиля и стрелял из пистолета. Полицейским удалось обнаружить его личность благодаря видео, которое выложил в соцсети один из пассажиров.

Инцидент произошел 22 апреля, около 14:30 часов. На следующий день, 23 апреля, полицейские задержали подозреваемого в правонарушении.

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В Золотоноше мужчина за рулем стрелял из пистолета из машины

В Золотоноше местный житель стрелял из пистолета во время того, как управлял автомобилем. Вместе с несколькими пассажирами они проезжали по улицам города.

Отметки с приблизительным временем события и локацией добавил мужчина, который и опубликовал видео стрельбы в инстаграме.

Ролик увидели полицейские, которые и установили причастных к правонарушению лиц.

В Золотоноше мужчина стрелял из пистолета из машины: видео

Правоохранители при осмотре места происшествия изъяли:

2 гильзы 9-миллиметрового калибра;

пистолет;

автомобиль, на котором передвигались местные жители.



Правоохранители изъяли пистолет у подозреваемого / Фото Нацполиции

Полиция также проверяет причастность мужчин к совершению других преступлений на территории Черкасской области.

Сейчас открыто уголовное производство по статье "Хулиганство". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.