У місті Золотоноша Черкаської області чоловік їхав за кермом автомобіля і стріляв з пістолета. Поліцейським вдалося виявити його особу завдяки відео, яке виклав в соцмережі один з пасажирів.

Інцидент трапився 22 квітня, близько 14:30 години. Наступного дня, 23 квітня, поліцейські затримали підозрюваного у правопорушенні.

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У Золотоноші чоловік за кермом стріляв з пістолета з машини

У Золотоноші місцевий мешканець стріляв з пістолета під час того, як керував автомобілем. Разом з кількома пасажирами вони проїжджали вулицями міста.

Позначки з приблизним часом події та локацією додав чоловік, який і опублікував відео стрілянини в інстаграмі.

Ролик побачили поліцейські, які й встановили причетних до правопорушення осіб.

У Золотоноші чоловік стріляв з пістолета з машини: відео

Правоохоронці під час огляду місця події вилучили:

2 гільзи 9-міліметрового калібру;

пістолет;

автомобіль, на якому пересувалися місцеві мешканці.



Правоохоронці вилучили пістолет у підозрюваного / Фото Нацполіції

Поліція також перевіряє причетність чоловіків до вчинення інших злочинів на території Черкаської області.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.