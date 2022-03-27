В Донецком и Луганском направлениях враг продолжает атаковать наши земли. Сегодня оккупанты совершили 5 атак, но благодаря мастерству наших защитников "добились" только потери двух танков, БМП и автомобиля.

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Итог недели

Всего на этой неделе в зоне ООС враг совершил 63 атаки. Потери врага составили 80 танков, 72 единицы бронированной и 48 автомобильной техники, 19 артиллерийских систем, 7 беспилотных летательных аппаратов, 14 самолетов, вертолет и патрульный катер.

Кроме того, наши герои уничтожили современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" и захватили пять БМП-3.

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