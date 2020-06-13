В мариупольском зоопарке 1 июня родился львенок. Долгое время его прятала мать, однако теперь посетители могут увидеть новорожденного.

Мать-львица уже вынесла малыша из логова наружу. О пополнении в семействе львов сообщил на странице в фейсбуке Мариупольский зоопарк.

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Мать и отец львенка – Багира и Барон. К слову, они стали родителями не впервые.

С родителями малыш будет полтора месяца, но потом его нужно будет переместить в другой вольер, пишет "Суспильне".

"Забирать надо, ведь необходимо сделать прививку, следить за малышом, убрать клетку", – рассказала работница зоопарка Галина Замарахина.

Мать львенка не подпускает к нему / Скриншот

Сейчас львенка кормит его мать. По словам работницы зоопарка, после перевода в другой вольер сначала львенка будут кормить специальной смесью, а потом постепенно переводить на фарш и мясо.

Когда львенок подрастет, его могут отправить в другой зоопарк по обмену.