У Маріупольському зоопарку 1 червня народилося левеня. Тривалий час його ховала мати, однак тепер відвідувачі можуть побачити новонародженого.

Матір-левиця вже винесла малюка зі сховку назовні. Про поповнення у сімействі левів повідомив на свої сторінці у фейсбуці Маріупольський зоопарк.

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Мати і батько левенятка – Багіра і Барон. До слова, вони стали батьками не вперше.

Із батьками тваринка буде півтора місяці, але потім його необхідно буде перемістити до іншого вольєру, пише "Суспільне".

"Забирати треба, адже необхідно зробити щеплення, стежити за малюком, прибрати клітку", – розповіла працівниця зоопарку Галина Замарахіна.



Мати левенятка не підпускає до нього / Скриншот

Зараз левеня годує його мати. За словами працівниці зоопарку, після переведення в інший вольєр спочатку левеня будуть годувати спеціальною сумішшю, а потім поступово переводитимуть на фарш і м'ясо.

Коли левеня підросте, його можуть відправити в інший зоопарк по обміну.