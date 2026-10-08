Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Что известно о назначении?

Чиновница возглавит аппарат ведомства и будет отвечать за его эффективную работу. В ее ключевые обязанности будут входить координация взаимодействия структурных подразделений и оптимизация внутренних управленческих процессов.

Особое внимание на этой должности будет уделяться развитию команд и обеспечению преемственности в системе управления. Главная задача кадрового решения – создание всех условий для бесперебойного и стабильного функционирования оборонного ведомства.

Кто такая Зоряна Стецюк?

Зоряна имеет более 10 лет опыта работы на государственной службе. До назначения на должность государственного секретаря она возглавляла директорат Министерства обороны, где занималась развитием институционального потенциала, цифровизацией, трансформацией внутренних процессов и внедрением реформ.

Ранее Зоряна работала в других государственных органах. В частности, в Минцифры она руководила директоратом реинжиниринга публичных услуг, а с июля 2025 года занимала должность заместителя министра.

"Юридическая, комплаенс- и нормотворческая экспертиза Зоряны позволит в Минобороны обеспечить деятельность сильных команд", – говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее мы писали и о других кадровых изменениях в сфере обороны. В частности, "правительство назначило майора Алексея Реву заместителем министра обороны" по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. В то же время полковник Артем Мартыненко стал заместителем главнокомандующего ВСУ.