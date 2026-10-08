Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що відомо про призначення?

Посадовиця очолить апарат відомства та відповідатиме за його ефективну роботу. До її ключових обов'язків входитимуть координація взаємодії структурних підрозділів та оптимізація внутрішніх управлінських процесів.

Окрему увагу на посаді буде приділено розвитку команд та забезпеченню наступності у системі управління. Головне завдання кадрового рішення – створення всіх умов для безперебійного та стабільного функціонування оборонного відомства.

Хто така Зоряна Стецюк?

Зоряна має понад 10 років досвіду роботи на державній службі. До призначення Державним секретарем вона очолювала директорат Міністерства оборони, де займалася розвитком інституційних спроможностей, цифровізацією, трансформацією внутрішніх процесів та впровадженням реформ.

Раніше Зоряна працювала в інших державних органах. Зокрема, у Мінцифри вона керувала директоратом реінжинірингу публічних послуг, а з липня 2025 року обіймала посаду заступниці міністра.

"Юридична, комплаєнс- та нормотворча експертиза Зоряни дозволить у Міноборони забезпечити діяльність сильних команд", – йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали й про інші кадрові зміни у сфері оборони. Зокрема, уряд призначив майора Олексія Реву заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Водночас полковник Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача ЗСУ.