Имейте терпение

1. Позиция Минобороны уже неоднократно звучала – комментариев либо не будет вообще, либо будут постфактум в том виде, который не помешает делу.

Мы четко соблюдаем договоренности с партнерами и отдаем им право озвучивать конкретику в той мере, в какой это целесообразно. Лучшее сообщение – видео с фронта, как наши воины используют полученные эталоны.

2. Информация из иностранных СМИ – это не обязательно инсайд о фактах. Это могут быть домыслы, чувства, сознательное запутывание, игра на публику. Местные журналисты и политики от наших ничем не отличаются. Поэтому такую "информацию" не следует абсолютизировать. По тем же MLRS просто дождитесь однозначного официального сообщения.

Как делят оружие

3. Минобороны не занимается распределением полученного оружия. От слова совсем. Это было бы странно, потому что Минобороны как гражданский центральный орган исполнительной власти напрямую не руководит боевыми действиями.

Все добытое оружие (покупаемое, полученное по линии международной технической помощи) централизованно передается ВСУ, командование видит картину в целом, знает приоритеты и распределяет в соответствии с ними.

4. С плохого – тяжелого оружия и боеприпасов не хватает. Поэтому работа идет круглосуточно. Узкое место – армии тех стран, которые теоретически могут помочь, сами иногда находятся в неудовлетворительном состоянии.

Чтобы реанимировать промышленность, нужно время. Ресурсы приходится собирать по крохам. Существует бюрократическая инерция, которая является следствием политической неготовности. То есть как политическое "добро" есть, оно озвучено, но полностью обнуляется на уровне бюрократических нюансов.

То, что казалось фантастикой, становится реальностью

5. Из хорошего – мы в активной фазе перехода на ранее недоступные виды вооружений. Если суммировать все полученное из той же артиллерии, это наглядный пример правильного стратегического решения, позволившего избежать тупика и создать условия для достижения баланса сил по этому компоненту в ближайшие 3 – 4 месяца.

Окна возможностей сейчас открываются по разным направлениям. В том числе – по БПЛА. Медленно, пока недостаточно, но это выползание на новый уровень, где возможно масштабирование.

Актуальное – Коваленко спрогнозировал, что будет на фронте в ближайшее время: смотрите видео