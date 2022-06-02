Майте терпіння

1. Позиція Міноборони вже неодноразово звучала – коментарів або не буде взагалі, або будуть постфактум у тому вигляді, який не зашкодить справі.

Ми чітко дотримуємось домовленостей із партнерами і віддаємо їм право озвучувати конкретику тією мірою, якою це доцільно. Найкраще повідомлення – відео з фронту, як наші воїни застосовують отримані зразки.

2. Інформація із закордонних ЗМІ – це не обов'язково інсайд про факти. Це можуть бути домисли, почуття, свідоме заплутування, гра на публіку. Тамтешні журналісти та політики від наших нічим не відрізняються. Тому таку "інформацію" не варто абсолютизувати. Щодо тих же MLRS просто дочекайтеся однозначного офіційного повідомлення.

Як ділять зброю

3. Міноборони не займається розподілом одержаної зброї. Від слова зовсім. Це було б дивно, бо Міноборони як цивільний центральний орган виконавчої влади безпосередньо не керує бойовими діями.

Вся здобута зброя (куплена, отримана по лінії міжнародної технічної допомоги) централізовано передається ЗСУ, командування бачить картину загалом, знає пріоритети та розподіляє відповідно до них.

4. З поганого – важкої зброї та боєприпасів не вистачає. Тому робота триває цілодобово. Вузьке місце – армії тих країн, які теоретично можуть допомогти, самі іноді перебувають у незадовыльному стані.

Щоб реанімувати промисловість, потрібен час. Ресурси доводиться збирати по крихтах. Існує бюрократична інерція, яка найчастіше є наслідком політичної неготовності. Тобто ніби як політичне "добро" є, воно озвучене, але повністю обнулюється на рівні бюрократичних нюансів.

Те, що здавалося фантастикою, стає реальністю

5. З хорошого – ми в активній фазі переходу на раніше недоступні види озброєнь. Якщо підсумовувати все отримане з тієї ж артилерії, це наочний приклад правильного стратегічного рішення, яке дозволило уникнути глухого кута і створити умови для досягнення балансу сил за цим компонентом у найближчі 3 – 4 місяці.

Вікна можливостей зараз відкриваються з різних напрямків. У тому числі – щодо БПЛА. Повільно, поки що недостатньо, але це – виповзання на новий рівень, де вже можливе масштабування.

Актуальне – Коваленко спрогнозував, що буде на фронті найближчим часом: дивіться відео