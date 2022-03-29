Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись между двумя офицерами российской армии. Один из них отдавал приказы другому полностью уничтожить три украинских села вместе с гражданскими в Сумской области.

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Разговор оккупантов

Военные преступления совершали офицеры оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник". По оперативной информации СБУ, "Венец" – командир 4-й танковой дивизии, полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" – его подчиненный, командир одного из подразделений.

Из разговора слышно, что рашистский убийца "Венец" отдает приказ уничтожить украинскую деревню: "Отработать надо по Скряговке, сравнять с землей от восточной до западной стороны".

"Ратник", в свою очередь, жалуется на сопротивление ВСУ и докладывает своему командиру: "Сейчас влупил туда, откуда могут бить (украинские силы огнем – ред. 24 канал). Там жилые кварталы. Они сейчас обидятся и будут работать".

"Венец" при этом отвечает прямым указанием уничтожить еще два украинских села. К слову, в СБУ подчеркивают, что сделают все возможное, чтобы рашисты ответили за совершенные преступления.

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