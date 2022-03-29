Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис між двома офіцерами російської армії. Один з них віддавав накази іншому повністю знищити три українських села разом з цивільними на Сумщині.

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Розмова окупантів

Воєнні злочини вчиняли офіцери окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник". За оперативною інформацією СБУ, "Венец" є командиром 4-ї танкової дивізії, полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" – його підлеглий, командир одного з підрозділів.

З розмови чутно, що рашистський вбивця "Венец" віддає наказ знищити українське село: "Відпрацювати треба по Скрягівці, зрівняти з землею від східного до західного боку".

"Ратник", своєю чергою, скаржиться на опір ЗСУ і доповідає своєму командиру: "Зараз вгатив туди, звідки можуть бити (українські сили вогнем – ред. 24 канал). Там житлові квартали. Вони зараз образяться і будуть працювати".

"Венец" при цьому відповідає прямою вказівкою знищити ще два українських села. До слова, в СБУ наголошують, що зроблять все можливе, аби рашисти відповіли за скоєні злочини.

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