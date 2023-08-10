Нет-нет, никто установку не выпустил на воду. К ней просто-таки очень интересным образом прицепили маскировочную сетку. На кадрах, опубликованных Воздушными силами ВСУ, она развивается как паруса "Черной жемчужины".
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Креатив "по-пиратски" от ВСУ
"Черная жемчужина" – на английском The Black Pearl – это вымышленный галеон из серии фильмов "Пираты Карибского моря". Его легко узнать по черным парусам.
Очевидно, среди командиров наших военных нашлись настоящие фанаты этого кино, поэтому и они решили добавить немного "креатива" в военные будни.
Как ЗРК "Бук" стал "Черной жемчужиной": смотрите видео от Воздушных сил
- Следует упомянуть, что в серии фильмов о пиратах Карибского моря главную роль сыграл американский актер Джонни Депп. Кстати, в эти дни он еще раз выразил поддержку нашему государству, которое противостоит российской агрессии.
- На концерте в немецком городе Штутгарт группа Hollywood Vampires, солистом которой является Джонни, на одной из песен вывела на экраны позади изображение флага Украины.
- Кроме того, мегапопулярный актер и певец общался с украинской художницей Ириной Федоренко о российских фейках по поводу его якобы "визита в Москву".