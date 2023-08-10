Ні-ні, ніхто установку не випустив на воду. До неї просто-таки у дуже цікавий спосіб причепили маскувальну сітку. На кадрах, опублікованих Повітряними силами ЗСУ, вона розвивається наче вітрила "Чорної перлини".
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Креатив "по-піратськи" від ЗСУ
"Чорна перлина" – англійською The Black Pearl – це вигаданий галеон із серії фільмів "Пірати Карибського моря". Його легко впізнати за чорними вітрилами.
Вочевидь, серед командирів наших військових знайшлися справжні фанати цієї стрічки, тому й вони вирішили додати трішки "креативу" у воєнні будні.
Як ЗРК "Бук" став "Чорною перлиною": дивіться відео від Повітряних сил
- Варто згадати, що у серії фільмів про піратів Карибського моря головну роль зіграв американський актор Джонні Депп. До речі, цими днями він вкотре висловив підтримку нашій державі, що протистоїть російській агресії.
- На концерті в німецькому місті Штутгарт група Hollywood Vampires, солістом якої є Джонні, на одній з пісень вивела на екрани позаду зображення прапору України.
- Окрім того, мегапопулярний актор і співак спілкувався з українською художниця Ірина Федоренко про російські фейки щодо його нібито "візиту до Москви".