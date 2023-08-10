Ні-ні, ніхто установку не випустив на воду. До неї просто-таки у дуже цікавий спосіб причепили маскувальну сітку. На кадрах, опублікованих Повітряними силами ЗСУ, вона розвивається наче вітрила "Чорної перлини".

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Креатив "по-піратськи" від ЗСУ

"Чорна перлина" – англійською The Black Pearl – це вигаданий галеон із серії фільмів "Пірати Карибського моря". Його легко впізнати за чорними вітрилами.

Вочевидь, серед командирів наших військових знайшлися справжні фанати цієї стрічки, тому й вони вирішили додати трішки "креативу" у воєнні будні.

Як ЗРК "Бук" став "Чорною перлиною": дивіться відео від Повітряних сил

Зверніть увагу! Музика, що звучить на відео, має назву "He's a Pirate" ("Він Пірат" – українською). Написали її композитори Клаус Бадельт і Ганс Циммер 20 років тому – ще в далекому 2003 році для першої частини "Піратів Карибського моря". Як не дивно, вона припала до душі багатьом, тому її часто виконують без прив'язки до серії стрічок найвідоміші світові оркестри та музиканти.