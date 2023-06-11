Как рассказал командующий Объединенных Сил ВС Украины Сергей Наев, главной задачей установок является борьба с ударными беспилотными летательными аппаратами, а также противодействие самолетам и вертолетам на малых высотах.

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Украинские защитники уже используют ЗРК Viktor / Фото Объединенных сил ВСУ

ЗРК Viktor уже на боевом дежурстве

Также зенитные комплексы можно использовать против легкобронированной техники и полевых укреплений противника.

Первые образцы комплексов Viktor уже осуществляют боевое дежурство на Севере и демонстрируют отличные результаты по сбиванию дронов-камикадзе.

– сообщил командующий.

Чешскую пулеметную установку Украина получила в рамках предоставления материальной технической помощи. Комплекс "сделан для людей" и отлично справляется со своей задачей.



ЗРК очень эффективны против "Шахедов" / Фото Объединенных сил ВСУ

"В дальнейшем для того, чтобы повысить способности мобильных огневых групп в целом, планируется усилить их радиолокационными средствами разведки", - добавил Наев.

ЗРК Viktor в работе / Фото Объединенных сил ВСУ

Во время тестирования командующий Объединенными Силами ВС отметил эргономичность и легкость управления зенитного комплекса.

Наев показал, как украинские защитники овладели ЗРК Viktor: видео