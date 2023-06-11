Як розповів командувач Об'єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв, головним завданням установок є боротьба з ударними безпілотними літальними апаратами, а також протидія літакам та гелікоптерам на малих висотах.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про "Іскандери", якими Росія атакувала Миргород



Українські захисники уже використовують ЗРК Viktor / Фото Об'єднаних сил ЗСУ

ЗРК Viktor уже на бойовому чергуванні

Також зенітні комплекси можна використовувати проти легкоброньованої техніки та польових укріплень ворога.

Перші зразки комплексів Viktor вже здійснюють бойове чергування на Півночі і демонструють відмінні результати зі збивання дронів-камікадзе,

– повідомив командувач.

Чеську кулеметну установку Україна отримала в рамках надання матеріальної технічної допомоги. Комплекс "зроблений для людей" і чудово справляється зі своїм завданням.



ЗРК дуже ефективні проти "Шахедів" / Фото Об'єднаних сил ЗСУ

"Надалі для того, щоб підвищити здібності мобільних вогневих груп загалом, планується посилити їх засобами радіолокаційної розвідки", – додав Наєв.

ЗРК Viktor у роботі / Фото Об'єднаних сил ЗСУ

Під час тестування командувач Об'єднаних Сил ЗС відзначив ергономічність та легкість управління зенітного комплексу.

Наєв показав, як українські захисники опанували ЗРК Viktor: відео