Как решение украинских властей повлияет на состояние экономики, общественное здоровье и привлечения инвестиций в долгосрочной перспективе – 24 каналу на U Tomorrow Summit рассказал генеральный директор Philip Morris Ukraine Костас Салварас.

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Как повышался акциз на IQOS В январе 2020 года был принят закон №466, согласно которому акцизы на IQOS увеличивались на 320%. Глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что это было сделано для того, чтобы "уравнять сигареты с фильтрами". В интервью В январе 2020 года был принят закон №466, согласно которому акцизы на IQOS увеличивались на 320%. Глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что это было сделано для того, чтобы "уравнять сигареты с фильтрами". В интервью 24 каналу госслужащий отметил, что бизнес призвал уменьшить процент, на который планировали поднимать акциз. Он лоббировал его поднятие на 250%, а не на 320%, как предсказывал законопроект, а разницу хотел рассрочить. В феврале 2021 года председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия внес поправки в законопроект №4278, которые снижают на 30% акциз на IQOS и Glo. Однако сейчас есть договоренность с Арахамией о том, что упомянутой поправки не будет в законе.

Как новый акциз сказался на бюджете

По словам Даниила Гетманцева, увеличение акциза на табачные изделия для электрического нагрева позволило привлечь в бюджет ощутимую сумму:

за I квартал 2021 года (январь – март) – 2,6 миллиарда гривен;

за первое полугодие 2021 года – 5,2 миллиарда гривен.

Ежегодно (до 2025-го) акцизная ставка дополнительно будет расти на 20%.

Повышение акциза на IQOS существенно сказалось на государственном бюджете / Фото Pixabay

Что происходит на рынке ТВЕНов

Мы немало беседовали с представителями правительства и парламента, направляли письма от компании с просьбой увеличивать акциз на ТВЕНы более постепенно. К сожалению, нас не услышали,

– отметил Костас Салварас.

В Philip Morris Ukraine призвали правительство "не повышать акцизную ставку на ТВЕНы в течение следующих лет и оставить ее на уровне 2021 года". Господин Салварас объяснил, почему в этом есть смысл.

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Рынок не рухнул лишь благодаря тому, что мы не перевели полностью повышение налога в отгрузочную цену продукта. Стоимость ТВЕНов в Украине выросла лишь на 1/3 от новой стоимости акциза,

– уточнил гендиректор представительства Philip Morris International.

По подсчетам, нужно увеличить цену на одну упаковку стыков на 30 гривен, чтобы компенсировать новые налоги. По словам Салвараса, компания повысила ее "в среднем на 10 гривен", однако долго придерживаться умеренной ценовой политики такого уровня акцизов на ТВЕНы не удастся.

Цены на бездымную категорию могут вырасти из-за повышения налогов / Фото Philip Morris International

Мы стремительно не увеличивали цену на указанную продукцию. Однако это временная мера,

– подчеркнул гендиректор Philip Morris Ukraine.

Увеличение контрабанды и неутешительные прогнозы

В Украине резко вырос нелегальный рынок табачных изделий – с 2,3% в 2017 году до рекордных, по предварительным данным, 15,9% во втором квартале 2021-го, рассказал он.

В результате Украина теряет более 10 миллиардов гривен в год недополученных налогов. Сейчас нелегальной торговли ТВЕНов почти нет, однако делать положительные выводы рано. В условиях существующего чрезмерного налогового давления в Украине уже появились контрабандные ТВЕНы,

– пояснил Салварас.

Гендиректору представительства Philip Morris International трудно спрогнозировать, как рынок отреагирует на дальнейший рост акциза еще на 20% в 2022-м. По его мнению, в таком случае у международных компаний не будет стимулов развивать бездымную категорию.

Костас Салварас подчеркнул, что "власть должна создать надлежащие налоговые стимулы, которые бы побуждали людей искать менее вредную альтернативу сигаретам".

Как увеличение акциза повлияет на цену продукции

В Украине цены на табачные изделия для электрического нагрева уже выше, чем в некоторых соседних странах. А с таким стремительным увеличением акцизной ставки вскоре стики для IQOS в Украине будут охранять больше, чем в ЕС, отметил он.

Для примера Салварас привел Японию, где раньше работал. По его словам, там рынок ТВЕНов вдвое больше украинского.

Налоги на табачные изделия для электрического нагрева и обычные сигареты отличаются. На ТВЕНы налоги довольно низкие и это мотивирует международные компании инвестировать в эту категорию,

– пояснил он.

Народным депутатам, по его мнению, стоит обратить внимание на то, как работает налоговая система в других странах мира, в частности в Японии или странах Европейского Союза.

В Украине сравняли акциз на обычные сигареты и табачные изделия для электрического нагрева / Фото Pixabay

Существует прямая зависимость, как увеличение налогов на менее вредные альтернативы сигаретам влияет на состояние экономики, общественное здоровье и привлечение инвестиций. Мы видим на примере рынка сигарет: люди не прекращают курить из-за повышения цен. Они переходят на нелегальную продукцию,

– резюмировал Костас Салварас, гендиректор Philip Morris Ukraine.

Каковы цены на табачные изделия для электрического нагрева

Philip Morris Ukraine предоставила 24 каналу информацию о средней цене пачки ТВЕНов в сентябре 2021 года:

Украина – 2,4 доллара (≈64 гривны);

Армения – 1,4 доллара (≈37 гривен);

Казахстан – 1,4 доллара (≈37 гривен);

Молдова – 2,2 доллара (≈59 гривен);

Грузия – 2 доллара (≈54 гривны);

Узбекистан – 1,4 доллара (≈37 гривен);

Кыргызстан – 1,2 доллара (≈32 гривны);

Россия – 2,1 доллара (≈56 гривен).

Данные предоставлены Philip Morris Ukraine / Инфографика 24 канала