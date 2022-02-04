Чиновник сообщил некоторые детали Соглашения, информирует 24 канал. Он напомнил, что сегодня турецкие компании принимают активное участие в реализации знаковых проектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В частности, именно они являются подрядчиками на строительстве мостов в Запорожье и Кременчуге, принимают участие в ремонте трасс М-30 Стрый – Изварино, М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта, строительстве дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка и других дорожных проектах. В перспективе планируется участие турецких компаний и в других проектах, в том числе по строительству концессионных дорог.

Важной составляющей Соглашения стала договоренность о полной либерализации автомобильных перевозок. Так, уже в ближайшее время для украинских автоперевозчиков будут сняты все ограничения, включая въезд в Турцию пустого транспорта.

Отдельным пунктом Соглашения стало морское сотрудничество. В частности, оно регламентирует совместные действия в сфере морского поиска и спасения в Черном море.

"Это важный вопрос для Украины, который остро встал после аннексии Крыма. Соглашение с Турцией поможет юридически закрепить за Украиной принадлежащие ей районы", – отметил Кубраков.

Рассматривается также сотрудничество турецких партнеров с "МТП "Южный", являющимся крупнейшей государственной стивидорной компанией. Именно порт Южный сможет принимать крупнейшие судна, которые будут входить в Черное море по каналу "Стамбул".

В области авиации достигнута также договоренность о выполнении регулярных авиарейсов по маршруту Стамбул – Ужгород.

Украина рассчитывает также на участие турецких компаний в развитии туристической инфраструктуры Украины как на морском побережье, так и на горнолыжных курортах.

Напомним, в День Соборности 22 января было открыто движение по верховой части вантового моста в Запорожье, строящегося в рамках президентской программы "Большая стройка". Подрядчиком в данном проекте выступает турецкая компания ONUR. Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, вантовый мост в Запорожье является самым высоким в Украине с высотой пилона 150,5 м.