Урядовець повідомив деякі деталі Угоди, інформує 24 канал. Він нагадав, що сьогодні турецькі компанії беруть активну участь у реалізації знакових проєктів програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".



Зокрема, саме вони є підрядниками на будівництві мостів у Запоріжжі та Кременчуці, беруть участь у ремонті трас М-30 Стрий – Ізварине, М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, будівництві дороги Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та інших дорожніх проєктах. У перспективі планується участь турецьких компаній також в інших проєктах, зокрема з будівництва концесійних доріг.

Важливою складовою Угоди стала також домовленість щодо повної лібералізації автомобільних перевезень. Так, вже найближчим часом для українських автоперевізників буде знято всі обмеження, включаючи в'їзд до Туреччини порожнього транспорту.

Окремим пунктом Угоди стало морське співробітництво. Зокрема, воно регламентує спільні дії у сфері морського пошуку та порятунку у Чорному морі.

"Це важливе питання для України, яке гостро постало після анексії Криму. Угода з Туреччиною допоможе юридично закріпити за Україною райони, що належать їй", – зазначив Кубраков.

Розглядається також співпраця турецьких партнерів із МТП "Южний", що є найбільшою державною стивідорною компанією. Саме порт Южний зможе приймати найбільші судна, які входитимуть до Чорного моря каналом "Стамбул".

В області авіації досягнуто домовленості про виконання регулярних авіарейсів за маршрутом Стамбул – Ужгород.

Україна також розраховує на участь турецьких компаній у розвитку туристичної інфраструктури України як на морському узбережжі, так і на гірськолижних курортах.

Нагадаємо, у День Соборності 22 січня було відкрито рух верховою частиною вантового мосту в Запоріжжі, що зводиться в рамках президентської програми "Велике будівництво". Підрядником у цьому проєкті виступає турецька компанія ONUR. Як повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, вантовий міст у Запоріжжі є найвищим в Україні з висотою пілона 150,5 метра.