В роле от McDonald's в Киеве якобы попался зуб: детали инцидента
В Киеве в ТРЦ "Retroville" 15 апреля девушка приобрела ролл в McDonald's и якобы обнаружила в нем зуб. Найденный зуб, говорит, ей не принадлежит.
Об этом Виктория Сухенко сообщила в соцсети Threads, детали рассказывает 24 Канал.
Смотрите также McDonald's создал эксклюзивное меню для "прогеймеров"
Что известно об инциденте с McDonald's?
15 апреля в одном из торговых центров Киева произошел инцидент с продукцией McDonald's. Девушка сообщила, что в приобретенном роле обнаружила посторонний предмет похожий на зуб.
По ее словам, этот зуб ее не принадлежит. Она поделилась возмущением в соцсетях, отметив, что ситуация вызвала у нее полный шок.
Это вообще как??? Теперь страшно что-то там есть честно. У кого-то было такое или это мне так "повезло",
– добавила Виктория.
24 Канал направил запрос относительно уточнения деталей и объяснения ситуации в McDonald's.
Девушка нашла зуб в роли / скриншот
Виктория обратилась на официальную страницу McDonald's в соцсетях относительно сложившейся ситуации,, впрочем, пока, по предварительным данным, ответа не поступило.
Девушка обратилась в McDonald's / Скриншот Виктории Сухенко
Находка в роли от McDonald's: смотрите видео
Какие последние новости McDonald's?
15 апреля McDonald's в Украине запустил кампанию "Ограбление мирового меню". Так в меню в Украине появились новинки – блюда из стран всего мира.
Речь идет о бургерах, роллы, снеки, соусы, десерты и напитки из Канады, Кипра, Японии, Сингапура, Хорватии, Китая, Индонезии и Маврикия с ценами от 20 до 297 гривен.
Продлится кампания в ресторанах Украины с 15 апреля до 24 июня 2026 года, или до момента распродажи блюд.