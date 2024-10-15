В Курской области российские командиры установили бетонные заграждения "зубы дракона" на трассах, по которым передвигается российская армия и эвакуируют раненых с фронта. Это привело к жертвам среди водителей, сообщает журналист Денис Казанский.

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Российский командир страшнее fpv-дрона

Бетонные заграждения в виде пирамид, которые россияне пафосно называют "зубы дракона", предназначены, чтобы останавливать бронированную технику.

Российские командиры не учли, что по трассам Курской области, кроме потенциально украинской техники, ездят еще и простые гражданские авто и сама же российская армия. По этой дороге обеспечивается логистика и эвакуируют раненых.

Эти бетонные конструкции плохо видно в темноте, поэтому, из сообщений российских телеграмм-каналов, только за одну ночь о них насмерть разбилось около 40 гражданских и военных, еще столько же ранены. Это больше, чем погибло на этой трассе непосредственно из-за военных действий.

Российские телеграмм-каналы озадачены этой ситуацией

В российских телеграмм-каналах начали активное обсуждение этой ситуации. В них пишут, что авто пытаются быстрее проехать эту часть дороги, боясь обстрелов, однако совсем не ожидают наткнуться на "зубы дракона".

Подобные решения российского командования вредят российским оккупантам иногда больше, чем украинское оружие.