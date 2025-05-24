Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Указы президента Украины.
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Кому присвоили звание "Герой Украины"
Семеро украинских воинов получили звание "Герой Украины". Защитники боролись за свободу Украины и самоотверженно защищали ее от оккупантов. Высокую награду воинам президент присвоил за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.
Звание "Герой Украины" получили:
- старший сержант Андрей Орловский;
- лейтенант Александр Чухно (посметрно);
- лейтенант Антон Спицын (посмертно). Воин был командиром 2 отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" подразделения "Острые козырьки" Национальной гвардии Украины. Спицын погиб от полученных ранений на фронте в феврале 2025 года.
- солдат Павел Лисица;
- лейтенант Анатолий Липчий;
- младший лейтенант Назар Кравчук;
- лейтенант Максим Веприк.
Редакция 24 Канала выражает благодарность воинам и сочувствует семьям погибших по поводу потерь родных людей. Вечный почет и память Героям!