Об этом заявил начальник следственного управления главного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Важно В Харьковской области идут интенсивные бои: оккупанты "эвакуировали" до 100 единиц поврежденной техники
Он рассказал, что в список погибших добавили обновленные данные.
Относительно 28 погибших получена новая информация с оккупированных территорий Изюмского района за неопределенный срок,
– сообщил Болвинов.
По его данным, по состоянию на 4 июня зарегистрировали в целом информацию о гибели 33 человек, среди которых были и ребенка. В целом, по данным полиции, в результате агрессии России погибли 791 человек, из них 39 – дети.
Добавим, что 4 июня российские кафиры в очередной раз обстреляли Балаклею в Харьковской области. Из-за этого ранения получили 8 человек, среди которых ребенок. Всего во время обстрелов Харьковщины за прошедшие сутки пострадали 10 человек.
В Харьковской области продолжаются бои
Харьковская область остается важным плацдармом для наступления русской армии. Враг обстреливает города и села в этом регионе и планирует дальнейшие наступления. О новых фактах атаки врагов рассказал глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов.
По его словам, обстреливали как окрестности Харькова, так и города в других районах области.
"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших", – сообщил Олег Синегубов.
Глава области также рассказал, что был сильный обстрел Золочева, а также Чугуевского и Лозовского районов.
Российские кафиры также организовали логистический центр на Харьковщине, куда опрокидывают свои войска и откуда планируют дальнейшие наступления. Таким центром стал город Изюм. Ведь через этот населенный пункт проходят несколько путей, в том числе с территории России. А также по нему дороги ведут на Донбасс.