Актриса и блогерша Елизавета Василенко, известная по роли в сериале "Школа", попала в базу "Миротворца". Девушка возмутилась и заявила, что не обязана любить страну, в которой родилась.

На сайте "Миротворца" указано, что Василенко участвует в информационных провокациях России против Украины и отрицает российскую агрессию.

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В своих сториз блогерша опубликовала соответствующий скриншот из сайта и подписала его: "Это что вообще за нах*й?". Девушку возмутил резонанс из-за ее высказывания.



Василенко о своем появлении в базе "Миротворца" / Скриншот

После этого звезда телесериала "Школа" решила больше высказаться на эту тему. "Во-первых, это п**дец". Во-вторых, обращаюсь, наверное, к фанатичным патриотам, которые это сделали", – сказала она.

Я не обязана любить свою страну только потому, что я там родилась и выросла. Я могу быть благодарна. Но обязательств у меня никаких нет,

– считает она.

"Нет ни перед кем и ни перед чем. Просто, пожалуйста, запомните это", – отметила скандальная блогерша своим подписчикам.

Скандальные высказывания Василенко: смотрите видео инстаграма блогерши

Кто такая Василенко и почему она попала в скандал