Это что вообще за на*уй – звезда "Школы" Василенко о появлении в базе "Миротворца"
Актриса и блогерша Елизавета Василенко, известная по роли в сериале "Школа", попала в базу "Миротворца". Девушка возмутилась и заявила, что не обязана любить страну, в которой родилась.
Источник:инстаграм Лизы Василенко
На сайте "Миротворца" указано, что Василенко участвует в информационных провокациях России против Украины и отрицает российскую агрессию.
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В своих сториз блогерша опубликовала соответствующий скриншот из сайта и подписала его: "Это что вообще за нах*й?". Девушку возмутил резонанс из-за ее высказывания.
Василенко о своем появлении в базе "Миротворца" / Скриншот
После этого звезда телесериала "Школа" решила больше высказаться на эту тему. "Во-первых, это п**дец". Во-вторых, обращаюсь, наверное, к фанатичным патриотам, которые это сделали", – сказала она.
Я не обязана любить свою страну только потому, что я там родилась и выросла. Я могу быть благодарна. Но обязательств у меня никаких нет,
– считает она.
"Нет ни перед кем и ни перед чем. Просто, пожалуйста, запомните это", – отметила скандальная блогерша своим подписчикам.
Скандальные высказывания Василенко: смотрите видео инстаграма блогерши
Кто такая Василенко и почему она попала в скандал
- 22-летняя блогерша родилась в Днепре. Ее мать работает психологом, разведена с первым мужем. Воспитанием Лизы занимался отчим.
- Василенко училась в Днепровском университете имени Альфреда Нобеля на специальности "Туризм", но не закончила вуз.
- Девушка сыграла одну из главных ролей в украинском подростковом сериале "Школа", а именно – Лолиту "Лолу" Гавриленко.
- Сейчас она активно ведет свои страницы в тиктоке и инстаграме. Участвует в российском проект Xo Team House.
- Блогерша уже давно переехала в Москву, потому что "там платят больше". Она считает, что Россия дает ей гораздо больше возможностей.
- Скандал вокруг девушки вспыхнул, в частности, из-за фразы "лучше сдохнуть здесь, чем в Украине", которая якобы касалась России.
- Однако, как обратила внимание шеф-редактор издания "Детектор медиа" Наталья Лигачева, эта фраза является вырванной из контекста.
- Василенко сказала ее после рассказа о своих приключениях в Гонконге, хотя негативные высказывания об Украине звучали в течение всего разговора.
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