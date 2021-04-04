Це що взагалі за на*уй, – зірка "Школи" Василенко про появу в базі "Миротворця"
Актриса та блогерка Єлизавета Василенко, відома за роллю у серіалі "Школа", потрапила у базу "Миротворця". Дівчина обурилася і заявила, що не зобов'язана любити країну, в якій народилася.
Джерело:інстаграм Лізи Василенко
На сайті "Миротворця" зазначено, що Василенко бере участь в інформаційних провокаціях Росії проти України та заперечує російську агресію.
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У своїх сторіз блогерка опублікувала відповідний скріншот з сайту й підписала його: "Це що взагалі за нах*й?". Дівчину обурив резонанс через її висловлювання.
Василенко про свою появу у базі "Миротворця" / Скриншот
Після цього зірка телесеріалу "Школа" вирішила більше висловитися на цю тему. "По-перше, це п**дєц". По-друге, звертаюся, напевно, до фанатичних патріотів, які це зробили", – сказала вона.
Я не зобов'язана любити свою країну тільки тому, що я там народилася й виросла. Я можу бути вдячна. Але зобов'язань у мене ніяких немає,
– вважає вона.
"Немає ні перед ким та ні перед чим. Просто, будь ласка, запам'ятайте це", – наголосила скандальна блогерка своїм підписникам.
Скандальні висловлювання Василенко: дивіться відео з інстаграму блогерки
Хто така Василенко та чому вона потрапила у скандал
- 22-річна блогерка народилася у Дніпрі. Її мати працює психологом, розлучена з першим чоловіком. Вихованням Лізи займався вітчим.
- Василенко навчалася у Дніпровському університеті імені Альфреда Нобеля на спеціальності "Туризм", але не закінчила виш.
- Дівчина зіграла одну з головних ролей в українському підлітковому серіалі "Школа", а саме – Лоліти "Лоли" Гавриленко.
- Зараз вона активно веде свої сторінки у тіктоці та інстаграмі. Бере участь у російському проєкті Xo Team House.
- Блогерка вже давно переїхала до Москви, бо "там платять більше". Вона вважає, що Росія дає їй набагато більше можливостей.
- Скандал навколо дівчини спалахнув, зокрема, через фразу "краще здохнути тут, ніж в Україні", яка нібито стосувалася Росії.
- Однак, як звернула увагу шеф-редакторка видання "Детектор медіа" Наталія Лигачова, ця фраза є вирваною з контексту.
- Василенко сказала її після розповіді про свої пригоди у Гонконзі, хоча негативні висловлювання про Україну звучали протягом всієї розмови.
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