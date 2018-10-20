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      Звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП

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      Погибла Марина Поплавская
      Погибла Марина Поплавская / Фото из открытых источников

      20 октября в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская – актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу".

      Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

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      Смертельное ДТП под Киевом. Погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Еще 4 актеров получили тяжелые травмы,
      – говорится в сообщении.

      Авария случилась около 7 часов утра возле села Милая Киево-Святошинского района на автодороге Киев – Чоп. В частности, автобус с актерами "Неоплан" столкнулся с грузовым автомобилем.

      Кроме того, известно, что других пострадавших в ДТП актеров госпитализировали с различными травмами. Они находятся в тяжелом состоянии.

      Кроме того, смерть Марины Поплавской уже прокомментировал народный депутат Борис Розенблат.

      "Маринка, Господи, как же так... Житомир и Украина только что потеряла яркого, талантливого, замечательного человека. Вечная память тебе", – написал политик.

      К слову, 24 канал связался с Event-директом "Дизель шоу" Натальей Ртищевой, однако она заявила, что пока не дает никаких комментариев.

      Спикер полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии "Громадскому" подтвердил, что в результате ДТП погибла Марина Поплавская.

      Также известно, что водителя автобуса задержали. По факту открыто уголовное производство, ведется следствие.

      Видео журналиста 24 каналу с места собития

      Кто такая Марина Поплавская?Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девушки из Житомира". Также работает учительницей украинского языка и литературы в школе.

      Теги: Новости Украины Жертвы LifeStyle Аварии и ДТП Новости Киева Новости культуры ДТП с актерами Дизель Шоу Борислав Розенблат
      Источник: 24 Канал
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