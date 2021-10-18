Лучшее решение, которое приняла в этом году, – быть счастливой. Всегда.
Сегодня благодарна себе за жажду все делать на 200% лучше, чем вчера.
Интересно Певица Светлана Лобода снова приехала в Украину: фотофакт
Мое видение женщины в современном мире такое: она сильная, свободная, умная, уверенная. Она может все!
Наибольший стереотип обо мне, что я живу только выступлениями и записями песен.
Мой инсайт материнства: любить безгранично. Плохое любой может им сказать. Я для того, чтобы верить и поддерживать их.
Моя музыка о любви.
Светлане Лободе исполнилось 39 лет / Фото пресс-службы певицы
Артист может назвать себя артистом лишь тогда, когда может и завоевывает сердца других людей.
Если бы вместо крови по моим сосудам текла музыка, то это были бы треки Lenny Kravitz.
Как быть уверенной, когда знаешь, что кто-то лучше тебя? Научиться любить себя и знать, что все уникальные и самые лучшие.
Звезда откровенно рассказала о главном / Фото пресс-службы певицы
О чем мечтала маленькая Света и о чем мечтает взрослая Светлана? Стать великим артистом Буды и оставаться хорошим человеком, несмотря на трудности.
Мой идеальный день рождения, когда телефон выключен и я наслаждаюсь тишиной, солнцем, дочками и любимым.