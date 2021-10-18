Найкраще рішення, яке прийняла цього року, – бути щасливою. Завжди.

Сьогодні вдячна собі за бажання все робити на 200% краще, ніж вчора.

Цікаво Співачка Світлана Лобода знову приїхала в Україну: фотофакт

Моє бачення жінки в сучасному світі таке: вона сильна, вільна, розумна, впевнена. Вона може все!

Найбільший стереотип про мене, що я живу тільки виступами й записами пісень.

Мій інсайт материнства: любити безмежно. Погане будь-хто може їм сказати. Я для того, щоб вірити й підтримувати їх.

Моя музика про кохання.

Світлані Лободі виповнилося 39 років / Фото пресслужби співачки

Артист може назвати себе артистом лише тоді, коли може й завойовує серця інших людей.

Якби замість крові по моїх судинах текла музика, то це були б треки Lenny Kravitz.

Як бути впевненою, коли знаєш, що хтось кращий за тебе? Навчитися любити себе й знати, що всі унікальні й найкращі.

Зірка відверто розповіла про головне / Фото пресслужби співачки

Про що мріяла маленька Світлана і про що мріє доросла Світлана? Стати великим артистом Буди й залишатися хорошою людиною, незважаючи на труднощі.

Мій ідеальний день народження, коли телефон вимкнений і я насолоджуюсь тишею, сонцем, донечками й коханим.