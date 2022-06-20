Она стремится помочь детям из детских домов, которые больше всего пострадали от войны и были вынуждены эвакуироваться в другие регионы Украины.

Проект инициирован для привлечения внимания к проблемам пострадавших детей и обеспечению их необходимыми товарами для комфортного проживания в детских домах: одеждой, средствами личной гигиены, обустройством спальных мест, залов обучения и т.д.

"Чужих детей не бывает – все они наши! Это выражение сегодня приобретает особое значение. Война продолжается, а украинские дети нередко остаются один на один с трудностями войны. Наша идея состоит в том, чтобы не оставить без внимания детей, оставшихся без родителей. Очень хочется, чтобы маленькие украинцы, лишенные родительской заботы, были защищены, чувствовали любовь и заботу, имели уютное жилье, росли в радостной и счастливой среде под мирным небом",

– рассказывает директор по рекламе и маркетингу сети ТЦ Эпицентр Ирина Шинкаренко.

Принять участие в благотворительной акции можно, приобретя виртуального Ангелочка на сайте компании "Эпицентр К". Цена одного Ангелочка составляет 30 гривен. Все донаты будут превращены в материальные ценности и направлены на помощь детям. Также каждому благотворителю компания подготовила приятный виртуальный сюрприз, который можно получить сразу после покупки Ангелочка.



Все донаты будут направлены на помощь детям

В Эпицентр добра присоединилась звезды спорта и шоубизнеса: Александр Зинченко, Роман Яремчук, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Светлана Тарабарова, Аня Тринчер, Jerry Heil, MamaRika, Анатолий Анатолич и Сергей Середа. Также инициативу поддержали Украинская ассоциация футбола и радиохолдинги.



Благотворительную инициативу поддержала УАФ

С начала полномасштабной войны в Украине так или иначе пострадали более 7 млн детей, а это почти каждый украинский ребенок. Более 4 миллионов украинских детей покинули собственные дома и эмигрировали за границу или переместились по Украине. Каждый третий детский дом эвакуирован. Перемещено около 6 тысяч сирот.

У украинских детей война украла счастливое детство. Давайте вместе вернем им веру в завтрашний день, в их будущее. Поддержав благотворительный проект Эпицентра донатом и приобретя виртуального Ангелочка, вы поможете детям Украины. И особенно воспитанникам тех детских домов, пострадавших от войны,

– призвал своих фанатов Александр Зинченко.