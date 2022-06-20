Вона має на меті допомогти дітям із дитячих будинків, які найбільше постраждали від війни та були змушені евакуюватися в інші регіони України.

Проєкт ініційований задля привернення уваги до проблем постраждалих дітей та забезпечення їх необхідними товарами для комфортного проживання у дитячих будинках: одягом, засобами особистої гігієни, облаштуванням спальних місць, залів навчання тощо.

"Чужих дітей не буває – усі вони наші! Цей вислів сьогодні набуває особливого значення. Війна триває, а українські діти нерідко залишаються сам на сам з труднощами війни. Наша ідея полягає в тому, щоб не залишити поза увагою дітей, які залишилися без батьків. Дуже хочеться, щоб маленькі українці, позбавлені батьківського піклування, були захищені, відчували любов і турботу, мали затишне житло, зростали у радісному та щасливому середовищі під мирним небом",

– розповідає директорка з реклами та маркетингу мережі ТЦ Епіцентр Ірина Шинкаренко.

Взяти участь в благодійній акції можна придбавши віртуальне Ангелятко на сайті компанії "Епіцентр К". Ціна одного Ангелятка складає 30 гривень. Всі донати будуть перетворені в матеріальні цінності та направлені на допомогу дітям. Також кожному благодійнику компанія підготувала приємний віртуальний сюрприз, який можна буде отримати одразу після купівлі Ангелятка.



Всі донати будуть направлені на допомогу дітям

До Епіцентру добра приєдналася зірки спорту та шоубізнесу: Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, Світлана Тарабарова, Аня Трінчер, Jerry Heil, MamaRika, Анатолій Анатоліч та Сергій Середа. Також, ініціативу підтримали Українська асоціація футболу та радіохолдинги.



Благодійну ініціативу підтримала УАФ

З початку повномасштабної війни в Україні так чи інакше постраждало понад 7 млн дітей, а це майже кожна українська дитина. Понад 4 мільйони українських дітей покинули власні оселі й емігрували за кордон або перемістилися по Україні. Кожен третій дитячий будинок евакуйовано. Переміщено майже 6 тисяч сиріт.

В українських дітей війна вкрала щасливе дитинство. Давайте разом повернемо їм віру у завтрашній день, у їхнє майбутнє. Підтримавши благодійний проєкт Епіцентру донатом та придбавши віртуального Ангелятка, ви допоможете дітям України. І особливо вихованцям тих дитячих будинків, що постраждали від війни,

– закликав своїх фанатів Олександр Зінченко.