Звідки взялися корови у житті лідера Радикальної партії Олега Ляшка

Виступаючи у парламенті 21-го червня, Олег Ляшко закликав одного із депутатів парламенту вибачитися перед коровами. Той дорікнув головному радикалу, що він постійно тільки й те і робить, що говорить про корів. І дійсно, корови – це улюблена тема Ляшка.

У кожному селі, у яке заїжджає депутат, він неодмінно фотографується з цими тваринами. На його сторінці у Facebook, на яку підписані 237 тисяч користувачів, також можна знайти багато фотографій із коровами.

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Вперше, у супроводі корови, Олег Ляшко з’явився восени 2011-го року. Тоді він намагався провести бідолашну тварину до Верховної Ради підчас акції протесту аграріїв. Саме у цей період, напередодні виборів 2012-го року, політик почав взаємодіяти із Сергієм Львочкіним, одним із нинішніх керівників Опозиційного блоку і колишнім головою Адміністрації президента Віктора Януковича.



Український політик Сергій Льовочкін

Тоді Ляшко вже залишив команду Юлії Тимошенко, яка вперше зробила його депутатом, і потребував підтримки когось іншого. На вибори він йшов самостійно, по мажоритарному округу у рідній для нього Чернігівській області.

У 2012-му році Ляшко активно радився із Льовочкіним, розповідали мені джерела. Політтехнологи екс-керівника Адміністрації Президента допомогли молодому депутату зняти відомий телевізійний ролик, у якому політик йде на боротьбу з корупцією із вилами. Саме тоді опозиційний до влади Ляшко став постійним гостем на провладному телеканалі "Інтер".

Спілкування між Львочкіним і Ляшко продовжилося і після революції. Коли, у 2016-му році, я готувала статтю для журналу "Новое время" про лідера Радикальної партії, він неочікуванно зізнався, що взяти до себе у список айдарівця Сергія Мельничука, у 2014-му році попросив його саме Льовочкін.

"Була умова, що вони дають нам доступ до "Інтера", а ми беремо Мельничука у список", – розповідав Ляшко. На початку 2015-го року Мельничука виключили із фракції Радикальної партії.

Політичні експерти кажуть, що у різні часи, захисних бідних і знедолених селян, ситуативно взаємодіяв із різними олігархами, серед яких був, наприклад, Ігор Коломойський. Зараз фракція нараховує 21-го депутата. У цю каденцію Ради, соратники Ляшка постійно потрапляли у різноманітні скандали.

У 2015-му році із фракції також вийшов Артем Вітко, який колись воював у батальоні Луганськ-1. У тому ж 2015-му році генпрокурор Віктор Шокін демонстрував відео у парламенті із депутатом Ігорем Мосейчуком, який просив хабар. Депутат навіть встиг побувати у СІЗО. Пізніше Верховний суд визнав його арешт незаконним.



Народний депутат Артем Вітко

Депутат-радикал Андрій Лозовий є фігурантом розслідування НАБУ. Але Рада відмовилась знімати з нього депутатську недоторканність. Депутат Радикальної партії Андрій Артеменко, у 2017-му році зізнався виданню The New York Times, що передав у Білий дім план нормалізації відносин між Україною і Росією.

Цей план передбачав, що українські виборці мали вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 чи 100 років, в обмін на виведення військ зі Сходу. Пізніше з’ясувалося, що Артеменко є також громадянином Канади, тому президент позбавив вже екс-депутата українського громадянства.

Та й сам Ляшко теж потрапляв у центр уваги медіа. Якщо вірити декларації депутата, він тричі вигравав у лотерею. Загальна сума виграшу становить 571 тисячу гривень. Ці виграші також перевіряє НАБУ.

Попри скандали, лідер Радикальної партії зберігає свій рейтинг, який тримається на рівні 8%. Тому його постійні поїздки у села і фото з коровами все ж таки приносять результат. А це означає, що на наступних парламентських виборах, у Ляшко є всі шанси знову зібрати свою фракцію. І схоже, він вже остаточно визначився, хто буде головним її спонсором. Це – Рінат Ахметов, найбагатша людина в Україні.



Український підприємець Рінат Ахметов

На вулицях Маріуполя, де знаходяться підприємства Ахметова, ше до початку президентської кампанії, багато бігбордів із портретом Ляшка. Про нього постійно знімає сюжети телеканал Україна, який належить олігарху. А наприкінці лютого, Юрій Зінченко, технічний директор компанії Метінвест Ріната Ахметова став головою виконкому Радикальної партії.

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Висновок із політичного минулого і сьогодення Ляшка простий – як би не склалися політичні обставини, і хто б не став президентом України, лідер Радикальної партії завжди може розраховувати на підтримку олігархів. Він вміє з ними домовлятися, навіть з приводу роликів про корів.