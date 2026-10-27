Хронология событий Последнее событие 55 мин назад 27 октября 2026 17:28 17:28, 27 октября Трехсторонние переговоры запланированы на 4 ноября в Абу-Даби Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что встреча с участием представителей Украины, США и России предварительно назначена на начало ноября. Европейская сторона ожидает проверки готовности Кремля к деэскалации. 17:00 17:00, 27 октября В Хельсинки подтвердили, что беседа была согласована с Киевом и Вашингтоном Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что встречу готовили совместно с украинской стороной, отвергнув обвинения в кулуарной дипломатии. По итогам беседы Владимиру Зеленскому был представлен подробный отчет. 15:50 15:50, 27 октября Лидеры Северной Европы призвали Кремль к деэскалации Стубб и Стьоре потребовали от Путина прекратить систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины перед зимой. В то же время российский лидер отказался от компромиссов по Донбассу.

Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб перед выступлением в Северном совете. По словам главы государства, длительные переговоры стали прямым продолжением договоренностей, достигнутых ранее во время встречи в Осло.

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Координация с Киевом и союзниками

Александр Стубб подчеркнул, что его страна ни при каких условиях не будет обсуждать будущее Украины за ее спиной. Подготовка к беседе велась в постоянном взаимодействии с украинской и американской сторонами.

Беседа длилась около полутора часов и стала продолжением встречи в Осло, которую мы провели 20 октября. Беседа состоялась в сотрудничестве с Украиной– заявил президент Финляндии.

Он также отметил, что перед звонком были проинформированы все ключевые союзники в рамках Северного совета. Сразу после завершения разговора Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели получасовую беседу с Владимиром Зеленским, представив подробный отчет об обсужденных вопросах.

Требования деэскалации и позиция Москвы

Ключевой темой разговора стало сдерживание боевых действий и защита гражданской инфраструктуры от российских ударов. Лидеры Финляндии и Норвегии четко обозначили Путину необходимость реальных шагов по деэскалации ситуации вокруг украинской энергосистемы.

Однако, по данным СМИ, глава Кремля отверг любые уступки в отношении оккупированного Донбасса. Несмотря на это, европейские лидеры считают необходимым сохранить прямую рабочую связь для подготовки будущих раундов переговоров.

Дипломатический трек в ОАЭ

Проведенные переговоры должны открыть путь к более широкой встрече. Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, на 4 ноября запланированы переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

Глава польского правительства охарактеризовал настроение европейских переговорщиков как "очень осторожный оптимизм". В то же время Варшава подчеркивает необходимость сохранять предельную бдительность, поскольку агрессивные намерения России не изменились.