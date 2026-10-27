Хронологія подій Остання подія 55 хв тому 27 жовтня 2026 17:28 17:28, 27 жовтня Тристоронні переговори запланували на 4 листопада в Абу-Дабі Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що зустріч за участі представників України, США та Росії попередньо призначена на початок листопада. Європейська сторона очікує перевірки готовності Кремля до деескалації. 17:00 17:00, 27 жовтня Гельсінкі підтвердили узгодження розмови з Києвом та Вашингтоном Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що контакт готували спільно з українською стороною, відкинувши закиди в кулуарній дипломатії. Після розмови Володимиру Зеленському надали розгорнутий звіт. 15:50 15:50, 27 жовтня Лідери Північної Європи закликали Кремль до деескалації Стубб та Стьоре вимагали від Путіна припинити систематичні удари по енергетичній інфраструктурі України перед зимою. Водночас російський очільник відмовився від компромісів щодо Донбасу.

Про це розповів президент Фінляндії Александр Стубб перед виступом у Північній раді. За словами глави держави, тривалі переговори стали прямим продовженням домовленостей, досягнутих раніше під час зустрічі в Осло.

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Координація з Києвом і союзниками

Александр Стубб підкреслив, що його країна за жодних умов не обговорюватиме майбутнє України за її спиною. Підготовка до розмови велася у постійній взаємодії з українською та американською сторонами.

Розмова тривала близько півтори години і стала продовженням зустрічі в Осло, яку ми провели 20 жовтня. Розмова відбулася у співпраці з Україною– заявив президент Фінляндії.

Він також зазначив, що перед дзвінком було поінформовано всіх ключових союзників у межах Північної ради. Одразу після завершення контакту Александр Стубб і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели півгодинну розмову з Володимиром Зеленським, надавши детальний звіт про обговорені пункти.

Вимоги деескалації та позиція Москви

Ключовою темою дзвінка було стримування бойових дій та захист цивільної інфраструктури від російських ударів. Лідери Фінляндії та Норвегії чітко артикулювали Путіну необхідність реальних кроків щодо деескалації ситуації навколо української енергосистеми.

Проте, за даними медіа, очільник Кремля відкинув будь-які поступки щодо окупованого Донбасу. Попри це, європейські лідери вважають за необхідне збереження прямого робочого зв'язку для підготовки майбутніх раундів переговорів.

Дипломатичний трек в ОАЕ

Проведені переговори мають відкрити шлях до ширшої зустрічі. Як повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, на 4 листопада заплановані переговори між Україною, США та Росією в Абу-Дабі.

Глава польського уряду охарактеризував настрій європейських переговорників як "дуже обережний оптимізм". Водночас Варшава наголошує на необхідності зберігати граничну пильність, оскільки агресивні наміри Росії не зазнали змін.