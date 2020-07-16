Звонок российского пранкера президенту: в Польше нашли виновного
В Польше нашли виновного в том, что российский пранкер Владимир Кузнецов позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Как оказалось, виноват работник постоянного представительства Польши при ООН.
Такое заявление сделал в Сейме глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминский, сообщает Укринформ.
Интересно "Когда заберете Львов у Украины?": Российские пранкеры позвонили президенту Польши
Он объяснил, что работник постоянного представительства Польши при ООН не справился со своими полномочиями, а потому "будут последствия в отношении конкретного лица". Дело в том, что он якобы по запросу канцелярии президента неправильно провел проверку абонента, который звонил Дуде.
Министр отметил, что польские спецслужбы не контролируют переговоров президента, этим занимается именно канцелярия главы государства.
О чем говорили пранкер и президент
- Президенту Польши Анджею Дуде позвонили пранкеры из России: Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Они выдали себя за Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша.
- Польский президент говорил с ними более 10 минут. Они обсуждали его победу во втором туре президентских выборов и ситуацию с коронавирусом в Польше. Дуда заверил, что в его стране не очень много случаев заражения и ситуация под контролем. Самым главным вопросом к президенту был такой: "Когда Польша заберет Львов у Украины?".
- Сам президент сразу подтвердил, что разговор действительно настоящий. Он отметил, что голос пранкера был очень подобным голосу генсека ООН Гутерреша.