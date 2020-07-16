В Польше нашли виновного в том, что российский пранкер Владимир Кузнецов позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Как оказалось, виноват работник постоянного представительства Польши при ООН.

Такое заявление сделал в Сейме глава МВД и администрации Польши Мариуш Каминский, сообщает Укринформ.

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Он объяснил, что работник постоянного представительства Польши при ООН не справился со своими полномочиями, а потому "будут последствия в отношении конкретного лица". Дело в том, что он якобы по запросу канцелярии президента неправильно провел проверку абонента, который звонил Дуде.

Министр отметил, что польские спецслужбы не контролируют переговоров президента, этим занимается именно канцелярия главы государства.

О чем говорили пранкер и президент