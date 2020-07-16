Дзвінок російського пранкера до президента: у Польщі знайшли винного
У Польщі знайшли винного у тому, що російський пранкер Володимир Кузнецов зателефонував президенту Польщі Анджею Дуді. Як виявилось, винен працівник постійного представництва Польщі при ООН.
Таку заяву зробив у Сеймі глава МВС й адміністрації Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Укрінформ.
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Він пояснив, що працівник постійного представництва Польщі при ООН не впорався зі своїми повноваженнями, а тому "будуть наслідки щодо конкретної особи". Річ у тім, що він нібито за запитом канцелярії президента хибно провів перевірку абонента, який телефонував Дуді.
Міністр зазначив, що польські спецслужби не контролюють переговорів президента, цим займається саме канцелярія глави держави.
Про що говорили пранкер та президент
- До президента Польщі Анджея Дуди зателефонували пранкери з Росії: Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус). Вони видали себе за Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
- Польський президент говорив з ними понад 10 хвилин. Вони обговорювали його перемогу в другому турі президентських виборів та ситуацію з коронавірусом у Польщі. Дуда запевнив, що у його країні не дуже багато випадків зараження і ситуація під контролем. Найголовнішим питанням до президента було таке: "Коли Польща забере Львів в України?".
- Сам президент одразу підтвердив, що розмова дійсно справжня. Він наголосив, що голос пранкера був дуже подібним до голосу генсека ООН Гутерреша.