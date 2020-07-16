У Польщі знайшли винного у тому, що російський пранкер Володимир Кузнецов зателефонував президенту Польщі Анджею Дуді. Як виявилось, винен працівник постійного представництва Польщі при ООН.

Таку заяву зробив у Сеймі глава МВС й адміністрації Польщі Маріуш Камінський, повідомляє Укрінформ.

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Він пояснив, що працівник постійного представництва Польщі при ООН не впорався зі своїми повноваженнями, а тому "будуть наслідки щодо конкретної особи". Річ у тім, що він нібито за запитом канцелярії президента хибно провів перевірку абонента, який телефонував Дуді.

Міністр зазначив, що польські спецслужби не контролюють переговорів президента, цим займається саме канцелярія глави держави.

Про що говорили пранкер та президент